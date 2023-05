BAYREUTH. Der gesuchte schwarze Skoda Fabia, der im Verlauf der Woche von seinem Eigentümer bei der Polizei als gestohlen gemeldet wurde, ist wieder da. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Fahrzeug am Freitag im Bayreuther Stadtgebiet entdeckt.

Der Eigentümer des Wagens gab an, dass sein geparkter Skoda zwischen dem 27. April und dem 1. Mai 2023 in der Joachimsthaler Straße in Bayreuth entwendet worden sei. Die Bayreuther Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen wegen Diebstahls auf. Nach dem Hinweis eines Anwohners, entdeckten die Beamten das Auto am Freitagnachmittag wenige Straßen entfernt am Fahrbahnrand geparkt. Die näheren Hintergründe müssen nun geklärt werden.