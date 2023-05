780. Polizeieinsatz wegen einer vermeintlichen Bedrohungssituation - Ludwigsvorstadt

Am Freitag, 12.05.2023, gegen 14:50 Uhr, ist es in einem Innenhof eines Anwesens in der Landwehrstr. zu einem verbalen Streit zwischen einem 21-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz und einem 58-Jährigen mit Wohnsitz in München gekommen. Im weiteren Verlauf hielt der 21-Jährige einen pistolenähnlichen Gegenstand aus einem Fenster des dort befindlichen Anwesens.

Infolgedessen wurde die Münchner Polizei über diesen Vorfall informiert.

Umgehend wurden über 20 Streifen, unter anderem Spezialeinsatzkräfte, zum Einsatzort verlagert. Hierbei kam es zu Absperrmaßnahmen im Bereich der Landwehrstr., Goethestr. und Schillerstr.

Der 21-Jährige konnte schließlich gegen 16:20 Uhr in einem Anwesen in der Landwehrstr. angetroffen werden. Beim 21-Jährigen konnte eine erlaubnisfreie Softairwaffe aufgefunden werden. Eine zunächst angenommene Bedrohungssituation bestätigte sich letztendlich nicht. Die Softairwaffe wurde gefahrenabwehrend sichergestellt.

Beim Einsatz wurde niemand verletzt.

Im Verlauf des Polizeieinsatzes kam es aufgrund der Absperrungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im dortigen Bereich.

Der 21-Jährige wurde vor Ort nach einer Identitätsfeststellung entlassen.