POING,LKRS.EBERSBERG.Wie berichtet, wurde am 10.05. ein Fahrkartenautomat am S-Bahn-Halt Poing gesprengt. Zwischenzeitlich gelang die Festnahme eines Tatverdächtigen. Wir bitten um Beachtung der diesbezüglichen Pressemitteilung des Polizeipräsidiums München:

771. Sprengung eines Fahrkartenautomaten; ein Tatverdächtiger festgenommen – Poing kra

Wie bereits vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet, kam es am Mittwoch, 10.05.2023, gegen 04:00 Uhr, zur Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhaltepunkt der S-Bahn in Poing. Durch das Einbringen von pyrotechnischen Gegenständen (Böller) wurde dabei der Fahrkartenautomat erheblich beschädigt. Anschließend wurde die Geldkassette aus dem beschädigten Gerät entwendet und der oder die Täter konnten unerkannt flüchten.

Aufgrund ähnlich gelagerter Fälle im Bereich des Polizeipräsidium München wurden die weiteren Ermittlungen in dieser Sache durch das Kommissariat 51 der Münchner Kriminalpolizei übernommen. Im Rahmen der zeitnah gemeinsam mit Beamten des Polizeipräsidium Oberbayern Nord geführten Überprüfungen gelang es noch am Nachmittag des Mittwochs, 10.05.2023 einen 19-jährigen Tatverdächtigen, der ohne festen Wohnsitz ist, festzunehmen.

Dieser befindet sich nun in Untersuchungshaft. Aufgrund der andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei können zum aktuellen Zeitpunkt hierzu keine weiteren Angaben getätigt werden.

Ursprungsmeldung:

Poing, Lkrs. Ebersberg, 10.05.2023

Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten – Kripo ermittelt

Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht auf den heutigen Mittwoch einen Fahrkartenautomaten am Bahnhaltepunkt der S-Bahn in Poing.

Gegen 04:00 Uhr hatten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge durch das Einbringen mehrerer Böller einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn erheblich beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro. Die Unbekannten entnahmen eine Geldkassette aus dem beschädigten Gerät und entkamen unerkannt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief ohne Ergebnis. Aufgrund von Spurensicherungsmaßnahmen der Kriminalpolizei Erding kam es am Bahnhalt bis in die Morgenstunden hinein zu Beeinträchtigungen.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 08122-9680 in Verbindung zu setzen.