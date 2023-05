GARCHING AN DER ALZ, LKR. ALTÖTTING. Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagvormittag, 12. Mai 2023, die Angestellte eines Geschäfts für Tierbedarf mit einem Messer bedroht, Bargeld aus der Kasse geraubt und war anschließend geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ergebnislos. Jetzt ermittelt das für Raubdelikte zuständige Fachkommissariat der Kripo Mühldorf am Inn in dem Fall. Die Ermittler bitten dabei auch um Zeugenhinweise.

Um kurz nach 09.30 Uhr hatte der Täter das Geschäft für Tiermittelbedarf im Mitterweg in Garching an der Alz betreten, die Angestellte mit einem Messer bedroht und gefordert, die Kasse zu öffnen. Daraus entnahm der Räuber Bargeld im dreistelligen Eurobereich und verließ das Geschäft anschließend.

Die Angestellte, die körperlich unversehrt geblieben war, verständigte die Polizei. Sofort wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen der Polizei Altötting und umliegender Dienststellen sowie der Kriminalpolizei beteiligten. Leider verlief die Fahndung bislang ergebnislos.

Das Opfer konnte folgende Täterbeschreibung abgeben:

Männlich, ca. 170 cm groß, südländischer Teint, sehr schlanke Figur, sprach Deutsch mit Akzent, trug schwarzen oder dunkelblauen Kapuzenpullover, eine dunkle Jogginghose, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, war maskiert mit einer Sturmhaue, welche im Frontbereich 2 senkrecht verlaufende, orangefarbene Streifen hat, trug Handschuhe und führte ein längeres Messer und eine gelbe Tasche mit.

Die Sachbearbeitung wegen schweren Raubes übernahm in dem Fall das zuständige Fachkommissariat K2 der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn. Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Freitagvormittag (12.05.2023) gegen 09.30 Uhr im Mitterweg in Garching an der Alz Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann aufgrund der Täterbeschreibung Hinweise zur Identität des Mannes geben?

Wer kann der Kripo sonstige Hinweise in der Sache geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer (08631) 3673-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.