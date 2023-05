22-Jähriger leistet Widerstand – Polizeibeamtin leicht verletzt

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach dem Hinweis eines Zeugen auf eine offensichtlich psychisch belastete Person im Bereich des Kindergartens konnte diese im Bereich Busbahnhofs einer Kontrolle unterzogen werden. Der 22-Jährige leistete hierbei erheblichen Widerstand und verletzte eine Beamtin.

Gegen etwa 07:00 Uhr ging zunächst die Mitteilung eines Anwohners ein, der im Bereich des Kindergartens eine Person festgestellt hat, die mehrfach an der versperrten Tür gerüttelt hat. Dieser machte nach Angaben des Mitteilers hierbei einen verwirrten Eindruck. Der Mann konnte in der Folge durch eine Streife der Aschaffenburger Polizei am Busbahnhof in der Aschaffenburger Straße einer Kontrolle unterzogen werden.

Nachdem der Mann keinerlei Ausweispapiere mit sich führte, sollte er zur Identitätsfeststellung zur Dienststelle transportiert werden. Er begann in der Folge sich gegen die Maßnahmen der Streife zu sperren, schlug wild um sich, trat in Richtung der Polizeibeamten und spuckte mehrfach in deren Richtung. Hierbei verletzte er eine Polizeibeamtin leicht.

Der 22-Jährige wurde anschließend gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Nach Abschluss aller Maßnahmen und der Durchführung einer Blutentnahme wurde er entlassen. Er wird sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen und eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Zudem wird geprüft, ob der Mann für einen Einbruch ein eine Garage am Vortag im naheliegenden Laufach verantwortlich ist.

20-jähriger Radfahrer flüchtet vor Polizei – E-Bike zur Fahndung ausgeschrieben

ASCHAFFENBURG / DAMM. Ein 20-Jähriger entzog sich am Donnerstagnachmittag einer Kontrolle der Aschaffenburger Polizei. Auf seiner Flucht beschädigte er mit seinem Fahrrad den Streifenwagen. Er konnte an seiner Wohnadresse festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

20-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle

Eine Streife der Aschaffenburger Polizei wurde in der Inselstraße gegen 16:30 Uhr auf einen Radfahrer aufmerksam, der mit seinem Handy telefonierte und wollte diesen einer Kontrolle unterziehen. Der Mann missachtete jedoch sämtliche Anhaltesignale der Beamten und flüchtete mit seinem E-Bike durch die dortigen Höfe. Während ein Beamter den Mann zu Fuß verfolgte, befand der zweite Beamte sich weiterhin im Streifenwagen und befuhr die Inselstraße.

Der Flüchtige fuhr in der Folge mit hoher Geschwindigkeit aus einer Hofeinfahrt wieder auf die Inselstraße auf, touchierte hierbei den Streifenwagen im Bereich des Vorderreifens und stürzte mit seinem Fahrrad. Er stieg jedoch umgehend auf und flüchtete erneut.

Grund für Verhalten des Mannes schnell geklärt

Der 20-Jährige konnte schnell ermittelt und kurze Zeit später an seiner Wohnadresse festgenommen werden. Hierbei stellte sich auch heraus, warum der Mann vor der Streife geflüchtet ist. Das Fahrrad des Mannes war aktuell nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben und wurde noch vor Ort sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Eigentumsverhältnisse werden nun bei der Aschaffenburger Polizei geführt.

Der 20-Jährige beschädigte während seiner Flucht neben dem Streifenwagen einen weiteren geparkten Pkw. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und wird zuständigkeitshalber bei der Aschaffenburger Verkehrspolizei bearbeitet.

Geschädigte gesucht

Zudem musste nach derzeitigen Erkenntnissen eine Fußgängerin dem Mann ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Diese wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Brand in Mehrfamilienhaus – Kriminalpolizei ermittelt

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am frühen Freitagmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen etwa 04:45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand in dem Mehrfamilienhaus in der Paul-Ehrlich-Straße ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits vom Dach eines Garagenanbaus auf das Wohnhaus übergriffen. Die örtlichen Feuerwehren konnten den Brand jedoch glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen.

Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Diese versuchen neben der Brandursache auf die genaue Schadenshöhe zu klären. Diese liegt nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich.

Nach Wechseltrick – Polizei sucht Zeugen

KLINGENBERG A. MAIN, OT TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag hat eine mutmaßliche Betrügerin mit einem Wechseltrick Beute an einem Erdbeerverkaufsstand gemacht. Die Polizei Oernburg ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Um 12:00 Uhr trat zunächst die unbekannte Frau an das Verkaufshäuschen in der Bahnhofsstraße heran und gab vor Erdbeeren kaufen zu wollen. Diesen bezahlte sie mit einem 100-Euro-Schein. In der Folge wollte die Betrügerin das erhaltene Wechselgeld nochmals umtauschen und verwickelte die Verkäuferin zudem in ein Gespräch, offensichtlich um Verwirrung zu stiften. Durch die Ablenkung gelang es der Täterin einen 50-Euro-Schein zu erbeuten, bevor sie unerkannt flüchtete.

Von der Frau liegt folgende Beschreibung vor:

155 cm groß

Etwa 50 Jahre alt

Lange dunkle Haare

Flüchtete als Beifahrerin mit älterem Pkw mit ausländischem Teilkennzeichen „CP“

Wer Hinweise zum Fluchtfahrzeug oder der Identität der Unbekannten geben kann, wird dringend gebeten sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall – 7-Jähriger mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

ESCHAU, LKR. MILTENBERG. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag ist ein 7-jähriger Junge von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Miltenberger Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr eine 35-Jährige mit ihrem Pkw gegen 11:45 Uhr die Wildenseer Straße, als der 7-Jährige unvermittelt von rechts auf die Fahrbahn rannte. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und erfasste den Jungen mit der Fahrzeugfront. Dieser wurde hierbei schwer verletzt und musste nach einer Erstbehandlung in ein Krankenhaus geflogen werden.

Die Miltenberger Polizei war vor Ort mit der Unfallaufnahme betraut und wurde hierbei durch die örtliche Feuerwehr unterstützt.

Kleintransporter übersieht Rollerfahrerin und flüchtet – 57-Jährige leicht verletzt

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Der unbekannte Fahrer eines Kleintransporters ist am Donnerstagnachmittag auf die Hauptstraße eingefahren und hat hierbei eine Rollerfahrerin übersehen. Diese stürzte und wurde verletzt. Die Miltenberger Polizei hofft auf Zeugen.

Der Unfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr von einem Grundstück unvermittelt auf die Hauptstraße ein. Die 57-Jährige musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte hierbei mit ihrem Roller. Der Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Diese hat leichte Verletzungen erlitten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen dem 04. Mai und dem 11. Mai wurde aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Aschaffenburger Straße 99 ein Fahrrad der Marke Cube entwendet.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 18:00 Uhr und 18:50 Uhr, wurde am Wildgraben ein geparkter weißer Chevrolet angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, gegen 15:45 Uhr, nahm ein Unbekannter vor einem Geschäft an der Mainbrücke einen Stuhl an sich und warf diesen in den Main. Der Täter war mit einer Gruppe von Jugendlichen unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 23:00 Uhr, und Donnerstag, 10:00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz am Oberen Tor ein geparkter weißer Toyota im Bereich der Fahrerseite beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.