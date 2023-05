0904 – Einbruch in Werkstatt

Göggingen – Am gestrigen Donnerstag (11.05.2023) gegen 02.30 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einer Werkstatt in der Bergiusstraße ein. Anschließend flüchtete der Täter. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Wie schon gestern in der Pressemeldung Nr. 0895 berichtete, brach bereits am Mittwoch (10.05.2023) ein bislang unbekannter Täter einen Bezahlautomaten in unmittelbarer Nähe auf.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

0905 – Sachbeschädigung an Kleinkraftrad

Hochzoll – In der Zeit von Mittwoch (10.05.2023), 17.00 Uhr bis Donnerstag (11.05.2023), 12.50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Kleinkraftrad in der Hindelanger Straße. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0906 – Mehrere Fahrzeuge verkratzt

Pfersee – In der Zeit von Mittwoch (10.05.2023), 17.00 Uhr auf Donnerstag, 17.00 Uhr verkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Autos in der Kirchbergstraße. Es entstand bislang ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz und hinterließ an den offensichtlich beschädigten Fahrzeugen Hinweiszettel. Weitere, bislang noch unbekannte Geschädigte und auch Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

0907 – Unfallflucht

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (11.05.2023) verursachte ein 18-Jähriger im Bereich der Rote-Torwall-Straße einen Unfall und flüchtete anschließend.

Gegen 19.40 Uhr teilte ein Passant bei der Polizei einen Verkehrsunfall mit. Bei Eintreffen der Streife war jedoch kein Fahrzeug mehr vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 18-Jährige gemeinsam mit einem Beifahrer mit seinem silbernen Audi die Remboldstraße in Richtung der Rote-Torwall-Straße. Da er zu schnell unterwegs war, kam er im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte im Grünstreifen mit zwei Betonpollern. Dort kam er schließlich zum Stehen entfernte sich jedoch anschließend von der Unfallstelle mit seinem Auto ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Dank Zeugenhinweisen konnte der 18-Jährige wenig später ermittelt werden. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet nun weitere Unfallzeugens sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.