Erfolg im Kampf gegen Fahrraddiebstähle | Mehrere Tatverdächtige ermittelt

NEU-ULM. Im Zeitraum von Dezember 2020 bis Dezember 2021 ereigneten sich zahlreiche Diebstähle hochwertiger E-Bikes im Bereich der Polizeiinspektion Neu-Ulm. Der mutmaßliche Haupttäter konnte nun in Schweden festgenommen werden, er sitzt in Untersuchungshaft.

Der 22-jährige Hauptverdächtige überwand durch eigens beschafftes Spezialwerkzeug die hochwertigen Schlösser der Fahrräder und ließ diese durch weitere Mittäter abtransportieren. Dem Mann ordneten die Ermittler der Polizeiinspektion Neu-Ulm zwischenzeitlich zehn Fälle zu, welche einen Gesamtentwendungsschaden in Höhe von 54.000 Euro aufwiesen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen erließ das Amtsgericht Memmingen Anfang des Jahres 2023 sowohl einen nationalen als auch einen europäischen Haftbefehl gegen den Mann. Am 1. April dieses Jahres nahm die schwedische Polizei den mutmaßlichen Haupttäter in Schweden im Bereich Malmö fest. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen zwischenzeitlich nach Deutschland ausgeliefert. Ende April dieses Jahres führten Beamte den Mann beim Amtsgericht Memmingen vor. Das Gericht bestätigte den Haftbefehl. Der Beschuldigte befindet sich nun bis zu seinem anstehenden Gerichtsverhandlungstermin in Untersuchungshaft.

Ein weiterer Mittäter des Mannes war bereits im Februar 2022 wegen dessen Beteiligung an zwei Diebstählen mit einem Entwendungsschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrages zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt worden.

Die polizeiliche Suche nach zwei weiteren Mittätern dauert an. (PI Neu-Ulm)