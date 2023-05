LAUF A.D.PEGNITZ. (574) In der Nacht von Mittwoch (10.05.2023) auf Donnerstag (11.05.2023) brachen unbekannte Täter in ein Schmuckgeschäft in Lauf a.d. Pegnitz ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Um 01:35 Uhr drangen Unbekannte über ein eingeschlagenes Fenster in die Geschäftsräume am Marktplatz ein und entwendeten diverse Schmuckstücke. Im Anschluss daran flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der entstandene Entwendungsschaden beläuft sich auf einen niedrigen 5-stelligen Bereich. Die Täter verursachten Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die um den Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl