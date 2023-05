FRAUENAU, LKR. REGEN. Im Gemeindebereich Frauenau kam es Ende Oktober 2022 und am 05.05.2023 zu drei mutmaßlichen Brandstiftungen im Bereich Frauenau. Bei den Brandfällen im Oktober 2022 wurden auch zwei Personen verletzt. Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen.

Im Zuge dieser Ermittlungen wurde am Mittwoch (10.05.2023) ein Tatverdächtiger, ein 28-Jähriger aus dem Gemeindebereich Frauenau, vorläufig festgenommen. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen steht der Mann im Verdacht, für die genannten Brände verantwortlich zu sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf erging zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den 28-Jährigen unter anderem wegen des Verdachtes der schweren Brandstiftung und der gefährlichen Körperverletzung. Er wurde nach Vorführung am gestrigen Donnerstag (11.05.2023) am zuständigen Amtsgericht Deggendorf in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Inwieweit der Beschuldigte für weitere Brände verantwortlich ist, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 12.05.2023, 11.50 Uhr