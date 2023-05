MÜNCHBERG, LKR. HOF. In der Nacht von Mittwoch, den 10. Mai 2023, auf Donnerstag, den 11. Mai 2023, brachen Unbekannte in mehrere Wohnhäuser und Garagen ein und erbeuteten, unter anderem, hochwertige Fahrräder und Werkzeug.

In der Hofer Straße stahlen die Täter aus einer Garage und einem Kellerabteil drei Fahrräder, Werkzeug und andere Gegenstände im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. In der Reichenberger Straße erbeuteten die Einbrecher zwei E-Bikes im Wert von rund 4.500 Euro und einen hochwertigen Akkuschrauber. Darüber hinaus schlugen sie die Scheibe eines Fahrzeugs in einer nicht verschlossenen Garage ein und entwendeten eine Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag. Einen Gesamtentwendungsschaden von rund 3.300 Euro hinterließen sie in der Franzensbader Straße, wo sie eine Werkstatt aufhebelten und diverses Werkzeug mitnahmen.

Wer hat in Münchberg Auffälligkeiten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Münchberg unter der Tel.-Nr. 09251/ 870040 zu melden.