STRAUBING. Am Freitag, 12.05.2023, gegen 03.00 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern über das Auffinden einer toten, männlichen Person im Bereich des Storchenwegs informiert.

Ein 55-Jähriger Mann wurde am heutigen Freitag in den frühen Morgenstunden in einer Hofeinfahrt im Storchenweg leblos aufgefunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing die Ermittlungen übernommen. Derzeit können zu den Todesumständen und der Todesursache des 55-Jährigen noch keine genaueren Angaben gemacht werden.

Es liegen nach aktuellem Stand der Ermittlungen jedoch keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Durch die Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Todesursache eine Obduktion angeordnet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Moritz Lehner, Tel. 09421/868-1031

Veröffentlicht: 12.05.2023, 10.10 Uhr