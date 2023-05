NEUSORG. EBNATH. LKR. TIRSCHENREUTH. In der Nacht von Montag, 8. Mai 2023, auf Dienstag, 9. Mai 2023, kam es im Landkreis Tirschenreuth erneut zu zwei Autodiebstählen mit Keyless-Go-System. In einem Fall konnte ein Täter festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. ermittelt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendete ein Autodieb einen hochwertigen Audi in Neusorg. Das Fahrzeug war im Carport neben dem Wohnanwesen der 58-jährigen Autobesitzerin abgestellt. Dem Tatverdächtigen gelang es, das Auto gewaltfrei über das Keyless-Go-System zu öffnen und wegzufahren. In Brandenburg kontrollierte eine Polizeistreife das entwendete Fahrzeug. Die aufmerksamen Beamten stellten hierbei fest, dass das Fahrzeug in Neusorg als gestohlen gemeldet war. Der Fahrzeugführer wurde festgenommen und einem Richter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 44-jährigen Tatverdächtigen.

Am Dienstag, gegen 3:00 Uhr, kam es zu einem weiteren Diebstahl eines Autos mit Keyless-Go-System. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen Audi in der Gartenstraße in Ebnath. Der Autobesitzer stellte den Diebstahl in der Früh fest und brachte den Fall zur Anzeige.

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge. Zeugenhinweise zu beiden Fällen werden unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Präventionstipps der Polizei: