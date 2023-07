Unterfranken und Oberfranken. Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion des Gewerbeaufsichtsamtes Würzburg, dem Hauptzollamt Schweinfurt und der Wasserschutzpolizei standen am 08. Februar auf dem Main, zwischen Gerlachshausen und Bamberg sowie auf dem Main-Donau-Kanal, zwischen Bamberg und Hausen, insbesondere die seit Januar 2022 speziell für die Binnenschifffahrt geltenden Arbeitszeitvorschriften im Fokus gesonderter Kontrollen. Ziel der ganzheitlichen Kontrolle der gewerblichen Schifffahrt war es, neben der Überprüfung schifffahrts- und arbeitsrechtlicher Bestimmungen, die Schifffahrttreibenden über die Neuerungen aufzuklären, für die Berücksichtigung zu sensibilisieren und für ihre Einhaltung zu werben.

In den frühen Morgenstunden trafen sich die Vertreter des Gewerbeaufsichtsamtes und des Zolls auf Einladung der Wasserschutzpolizei bei der Polizeiinspektion Schweinfurt. Nach einer kurzen Einsatzbesprechung, der in dieser Form mit drei beteiligten Behörden erstmalig durchgeführten Kontrolle der Binnenschifffahrt, ging es an die Schleuse Schweinfurt zu den ersten Kontrollen.

Das Hauptaugenmerk des Gewerbeaufsichtsamtes Würzburg lag dabei gemeinsam mit Beamten der Wasserschutzpolizei Würzburg, Bamberg und Schweinfurt auf der Einhaltung und Dokumentation der Arbeitszeiten der Schiffsbesatzungen.

Im Jahr 2017 trat erstmals eine eigene Arbeitszeitvorschrift für die Binnenschifffahrt in Kraft, die im Januar 2021 mit der Binnenschiffspersonalverordnung (BinSchPersV) schließlich umgesetzt wurde. Die Binnenschifffahrts-Arbeitsverordnung (BinSchArbZV) dient der Umsetzung der Europäischen Richtlinie über die Arbeitszeiten in der Binnenschifffahrt in nationales Recht. Ziel war es, auch für die Binnenschifffahrt, die überwiegend grenzüberschreitend auf dem transeuropäischen Wasserstraßennetz verkehrt, innerhalb der Europäischen Union gleiche Rahmenbedingungen hinsichtlich der Arbeitszeitgestaltung zu realisieren.

Zeitgleich überprüften Beamte des Zolls Schweinfurt, ob die gesetzlichen Regelungen in Bezug auf der Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns eingehalten worden sind und keine Formen der illegalen Beschäftigungen vorlagen.

Bei den bis in den Nachmittag andauernden Kontrollen auf Main und Main-Donau-Kanal stellten die Beamten lediglich weniger schwerwiegende schifffahrtsrechtliche Verstöße fest, die noch an Bord verwarnt werden konnten und keine weitergehenden Verfahren nach sich zogen. Der Zoll stellte in einigen Fällen Widersprüche hinsichtlich nichtdeutscher Beschäftigungsverhältnisse fest, die nun Bestandteil sich anschließender, weiterer Prüfungen sind.

Im Ergebnis der gemeinsamen Kontrolle der drei beteiligten Behörden lässt sich zudem resümieren, dass sich in der abgestimmten Zusammenarbeit erhebliche Synergieeffekte zeigten und damit die Anzahl und letztlich die Gesamtdauer von behördlichen Überprüfungen auf den Schiffen deutlich reduziert werden konnte. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Kontrolle eines Güterschiffes oder Fahrgastschiffes im Einzelnen eine Stunde und mehr in Anspruch nehmen kann.

Hinsichtlich der Arbeitszeitvorschriften konnten das Gewerbeaufsichtsamt sowie die Wasserschutzpolizei ein durchweg positives Fazit ziehen. So wurden keine erheblichen Verstöße festgestellt. Die Kontrollen zeigten vielmehr, dass die Mehrheit der Binnenschiffer sehr kooperativ mit den Kontrollbehörden zusammenarbeitet und Wert auf die Einhaltung der Vorschriften legt. Sie legt somit in der überwiegenden Mehrheit selbst den Grundstock für die Gewährleistung von Sicherheit und Leichtigkeit in der Binnenschifffahrt.