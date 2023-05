HOF. In der Nacht auf Freitag geriet in Hof ein Holzstapel in Brand und schlug auf einen Baum über. Das beherzte Eingreifen von Feuerwehr und Polizei verhinderte Schlimmeres.

Wegen Hinweisen auf Fremdverschulden ermittelt die Kripo Hof.



Eine Streife der Hofer Polizei stellte in der Nacht auf Freitag, gegen 3 Uhr, eine Rauchentwicklung im Innenhof eines Mehrfamilienhauses

in der Ernst-Reuter-Straße fest. Dabei stand ein etwa zehn Meter langer Holzstapel in Brand. Trotz schnellem Einsatz der Feuerwehr konnte ein Überspringen der

Flammen auf einen Baum nicht verhindert werden. Glücklicherweise dämmten die Einsatzkräfte das Feuer rechtzeitig ein, bevor ein Nebengebäude zu Schaden kam.



Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Verletzte gab es nicht. Die hinzugezogenen Beamten der Kriminalpolizei Hof

stellten Hinweise auf ein Fremdverschulden fest, weshalb sie die Ermittlungen aufgenommen haben. Hierfür werden Zeugen gesucht, die um die Tatzeit

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 09281/704-0 abgegeben werden.