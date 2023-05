LKR. FORCHHEIM. Diebe versuchten in der Nacht auf Freitag zwei Autos zu stehlen, die mit Keyless Go-Systemen ausgestattet waren. In beiden Fällen blieb es, dank in Alufolie eingewickelter Zündschlüssel, bei dem Versuch.

Im Großraum Forchheim gingen Diebe in der Nacht auf Freitag gezielt zwei an den Wohnanwesen geparkte Autos mit Keyless Go-Systemen an und versuchten diese zu stehlen. Beide Fahrzeuge sind jeweils etwa 40.000 Euro wert. Die unbekannten Diebe scheiterten, da die Eigentümer die Funkschlüssel ihrer Fahrzeuge sicher in Alufolie oder entsprechenden Boxen verwahrten. So konnten die Diebe die Funkwellen mit ihren Signalverstärkern nicht aufnehmen und machten sich schließlich ohne Beute davon.

So schützen sie ihr Fahrzeug mit Keyless Go-System vor Diebstahl: