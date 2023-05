0899 – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Stadtbergen – Am vergangenen Sonntag (07.05.2023) fuhr ein 55-jähriger Ford-Fahrer in der Bauernstraße mit erhöhter Geschwindigkeit auf einen 23-Jährigen zu. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 17.00 Uhr befuhr der 55-Jährige mit seinem Auto die Bauernstraße stadtauswärts. Auf Höhe einer Bank lenkte der 55-Jährige seinen Pkw, trotz Gegenverkehr, in Richtung des im bekannten 23-Jährigen, der sich auf dem gegenüberliegenden Gehweg befand.

Der 23-Jährige konnte sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Der Gegenverkehr musste aufgrund des Fahrmanövers schlagartig abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 55-Jährigen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder aufgrund des Vorfalls stark abbremsen musste, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

0900 - Betriebsunfall

Mertingen - Am Mittwochmorgen (10.05.2023) ereignete sich in einem Autohaus im Gewerbepark Ost ein Betriebsunfall. Ein 55-jähriger Mechatroniker arbeitete an der Batterie eines Kraftfahrzeuges und geriet dabei mit seinem Ehering an einen Pol. Der 55-Jährige bekam dabei einen Stromschlag und der Ehering erhitzte sich schlagartig so sehr, dass dies zu Verletzungen am Finger führte. Der Ehering musste noch vor Ort durch die Freiwillige Feuerwehr Mertingen vom Finger entfernt werden. Der Mechatroniker wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

0901 - Unfallfluchten

Gundelfingen - Am Mittwoch (10.05.2023) gegen 09.30 Uhr wollte ein 15-jähriger Fahrradfahrer die Lauinger Straße von der Straße Am Bühl aus überqueren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der das Fahrrad am Hinterrad streifte. Daraufhin stürzte der 15-Jährige zu Boden und verletzte sich an Ellenbogen und Oberschenkel. Der Pkw-Fahrer hielt daraufhin an und verlangte die Daten des Fahrradfahrers, jedoch konnte der Fahrradfahrer die Daten des Pkw-Fahrers nicht erfragen. Dieser fuhr anschließend weiter. Der 15-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.

Holzheim - Am Mittwoch (10.05.2023) gegen 22.30 Uhr wurde von Zeugen beobachtet, wie der Fahrer eines Lkws beim rückwärts rangieren gegen die Umrandung des Maibaums in der Augsburger Straße fuhr und diese dabei beschädigte. Trotz des Aufpralls flüchtet der Lkw-Fahrer. Das Kennzeichen konnte durch eine Zeugin notiert werden.

0902 – Kupferdiebstahl

Pöttmes - Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, entwendeten Unbekannte im Laufe des zurückliegenden Wochenendes (Freitagabend, 05.05.23 bis Montagmorgen, 08.05.23) ca. 5 Meter Regenfallrohre sowie ca. 10 Meter Schneefanggitter von der Kirche St. Magnus in Schorn. Es ist davon auszugehen, dass die Täter mittels einer Leiter auf das Dach der Kirche gelangt sind, um dort die Schneefanggitter abschrauben zu können. Der Diebstahlsschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0.

0903 - Kaffeebohnen statt teurer Kamera erhalten

Schwabmünchen - Ein Schock dürfte eine 48-Jährige erlitten haben, als sie ihre Post

am Dienstag (09.05.2023) öffnete. Über die Plattform Ebay-Kleinanzeigen bestellte sie zuvor eine Kamera im Wert von etwa 2.600 Euro und erhielt nur ein Paket mit Kaffeebohnen. Sie erschien daraufhin auf der Polizeiinspektion und erstattete Anzeige wegen Betrugs.