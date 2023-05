WACKERSBERG, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer (45) eines Pkw am Donnerstag, 11. Mai 2023, mit seinem Wagen auf einer Kreisstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Die Polizeiinspektion Bad Tölz führt die Untersuchungen zum Unfallhergang und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Am heutigen Donnerstag (11.05.2023) fuhr ein 45-jähriger Mann aus Königsdorf gegen 09.25 Uhr auf der Kreisstraße 7 von Bad Tölz kommend in Richtung Königsdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Autofahrer mit seinem VW Golf alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum und wurde in den Wald geschleudert. Der Aufprall und die Verletzungen waren so stark, dass der Mann vor Ort verstarb. Das Fahrzeug wurde dabei komplett zerstört. Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße für längere Zeit gesperrt, es waren mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Bad Tölz und Geretsried vor Ort. Unterstützt wurden die Beamten durch die Feuerwehr Oberfischbach mit 8 Mann.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der PI Bad Tölz geführt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Rufnummer (08041) 76106-0 in Verbindung zu setzen.