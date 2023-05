München, 9. Mai 2023 (stmi). Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat das heute von Sternekoch Alexander Herrmann vorgestellte Kochbuch 'Heldenküche' als eine "kulinarische Entdeckungsreise hinter die Kulissen der Bayerischen Polizei" bezeichnet. "Neben spannenden Einblicken in den Polizeialltag zeigt das Kochbuch zugleich die Lieblingsrezepte unserer bayerischen Polizistinnen und Polizisten, die Sternekoch Alexander Herrmann noch verfeinert hat," erläuterte der bayerische Innenminister. "Das Buch lege ich jedem ans Herz, der Spaß am Kochen hat und sich für die Polizei interessiert," so Herrmann. Für den Minister ein schöner Nebeneffekt: "Alexander Herrmann verzichtet vollständig auf den Erlös beim Verkauf des Buches. Von jedem verkauften Exemplar fließt daher ein Anteil an die Bayerische Polizeistiftung und kommt somit im Dienst verletzten Beschäftigten der Bayerischen Polizei zugute."

Unterstützung für Bayerische Polizeistiftung

In der 'Heldenküche' stellen 17 Polizistinnen und Polizisten aus ganz Bayern, darunter beispielsweise eine Gruppenführerin der Einsatzhundertschaft Mittelfranken, ein Flugtechniker der Hubschrauberstaffel und ein Polizeibergführer, neben ihren spannenden Tätigkeiten auch ihr Lieblingsgericht vor. Zu jedem dieser Rezepte präsentiert Sternekoch Herrmann weitere Varianten oder Neukreationen. Und selbst an die vierbeinigen Begleiter wurde gedacht: Eine Polizeihundeführerin aus Unterfranken präsentiert ihr Rezept für Hundekekse. Das Buch wurde von Sternekoch Alexander Herrmann gemeinsam mit der Bayerischen Polizeistiftung und dem Plassen-Buchverlag Kulmbach entwickelt und ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.

Hocherfolgreiche Kooperation

Für den Innenminister ist die 'Heldenküche' ein "weiteres Highlight einer hocherfolgreichen Kooperation der Bayerischen Polizei mit dem Sternekoch". Alexander Herrmann hatte bereits 2019 den mit der Bayerischen Bereitschaftspolizei entwickelten PowerPanterShake vorgestellt, der als hochwertige Trinkmahlzeit die Verpflegung der Einsatzkräfte ergänzt. "Auf eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung legen wir bei der Bayerischen Polizei großen Wert," betonte Herrmann. Die Bayerische Polizei mit ihren rund 44.500 Beschäftigten sorge rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürgerinnen im Freistaat. Dass der Sternekoch mit viel Leidenschaft als Dank für die Arbeit der Polizei nun dieses Buch kreiert habe, sei eine "großartige Geste der Wertschätzung", so der Innenminister. Er sei ihm für diese außergewöhnliche Zusammenarbeit sehr dankbar: "Ich hoffe, unsere Polizei wird auch künftig von seinen Kochkünsten profitieren!"

Quelle: https://innenministerium.bayern.de/med/aktuell/archiv/2023/230509kochbuch/