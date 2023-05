ELCHINGEN. Am 11.05.2023 gegen 08:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw, bei dem eine Frau schwer und ein Mann leicht verletzt wurden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 80-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem 82-jährigen Beifahrer die Hauptstraße in Elchingen und wollte nach links auf die Staatsstraße 2021 in Richtung Langenau abbiegen. Für die Pkw-Fahrerin galt das Verkehrszeichen 206 (Stopp-Zeichen). Als die Fahrzeugführerin auf die Staatsstraße 2021 einfuhr, missachtete sie die Vorfahrt eines in südlicher Richtung fahrenden 40-jährigen Lkw-Fahrers und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde die Pkw-Fahrerin schwer und der Beifahrer im Pkw leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Versorgung gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro und am Lkw in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Feuerwehr Unterelchingen war mit ca. 30 Einsatzkräften an der Unfallstelle eingesetzt. (PI Neu-Ulm)

