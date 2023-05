764. Festnahme nach Handel mit Betäubungsmitteln – Schwabing

Am Freitag, 05.05.2023, ergaben sich im Rahmen von Ermittlungen Hinweise, dass sich in einem Pkw Ford Betäubungsmittel befinden könnten. Während zivile Polizeibeamte den Pkw beobachteten, kam ein 60-Jähriger mit Wohnsitz im München zum Fahrzeug. Dieser wurde beim Einsteigen in den Pkw angehalten und kontrolliert, das Fahrzeug wurde durchsucht.

Im Fahrzeug konnten mehrere Marihuanapflanzen aufgefunden werden. Aufgrund der Menge an Pflanzen wurde das Kommissariat 82 (Rauchgiftdelikte) hinzugezogen.

Zudem wurden weitere Betäubungsmittel und Gegenstände aufgefunden, welche auf einen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge schließen ließen. Bei einer zeitgleichen Durchsuchung der Wohnung des 60-Jährigen konnte ein versteckter Raum aufgefunden werden, welcher augenscheinlich zuvor als Aufzuchtanlage benutzt worden war. Es wurde zudem Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sowie weitere Betäubungsmittel aufgefunden.

Der Tatverdächtige wurde wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 82 (Rauschgiftdelikte) der Münchner Kriminalpolizei

765. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Unterschleißheim

Am Mittwoch, 10.05.2023, gegen 23:30 Uhr, konnte ein 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München ein Feuer in einem Holzhaus auf einem Spielplatz beobachten. In unmittelbarer Nähe sah er zwei bis drei Personen, die er daraufhin ansprach, Die Personen entfernten sich nun beschleunigt von der Örtlichkeit.

Nach Verständigung des Polizeinotrufs 110 konnten die herbeigerufenen Polizeibeamten der Polizeiinspektion 48 (Oberschleißheim) mittels Sand- und Feuerlöscher den Brand löschen. Im Umfeld des Holzhauses konnten Grillkohle und eine unbekannte Flüssigkeit in einer Flasche aufgefunden werden.

Eine sofort eingeleitet Fahndung erbrachte keine Hinweise auf die Täter.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Eine Beschreibung der geflüchteten Personen liegt nicht vor.

Zeugenaufruf:



Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Eschenstraße, Münchner Ring, Valentinspark Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

766. Unerlaubter Handel mit Betäubungsmittel – Neuhausen

Nach vorangegangenen intensiven Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Erding konnte das Kommissariat 83 (Rauschgiftdelikte) des Polizeipräsidiums München über die Staatsanwaltschaft München I richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung einer Familie in München erwirken.

Die Wohnung wurde am Montag, 08.05.2023 durchsucht. Alle drei Tatverdächtigen – Vater (54 Jahre), Mutter (47 Jahre) und Sohn (23 Jahre) - konnten in der Wohnung angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte in der Wohnung eine nicht geringe Menge Marihuana und mehrere Utensilien aufgefunden werden, welche den Tatverdacht gegen die drei wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel erhärteten.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurden die drei Tatverdächtigen nach Beendigung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Kommissariat 83 (Rauschgiftdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

767. Mehrere Einbrüche – Haidhausen und Neuhausen

In der Nacht von Dienstag, 09.05.2023, auf Mittwoch, 10.05.2023, kam es im Bereich Haidhausen und Neuhausen zu mehreren Einbrüchen.

Zum einen wurde zwischen 23:30 Uhr und 07:00 Uhr ein Büro in Haidhausen angegangen. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Büro und verließen es im Anschluss wieder ohne etwas zu entwenden.

Weiter kam es zu einem Einbruch zwischen 24:00 Uhr und 10:50 Uhr in einer Gaststätte in Haidhausen. Auch hier verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zur Gaststätte und entwendeten Bargeld und elektrische Geräte.

Im Tatzeitraum 04:30 Uhr bis 04:45 Uhr bzw. 21:00 Uhr bis 06:00 Uhr kam es außerdem noch zu Einbrüchen in zwei Gaststätten in Neuhausen. Auch hier entwendeten der oder die unbekannten Täter Bargeld.

Insgesamt wurde Bargeld mehrere tausend Euro entwendet.

An den Tatörtlichkeiten wurden jeweils umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei. Ob Tatzusammenhänge bestehen wird derzeit noch abgeklärt.

Zeugenaufruf:



Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Elsässer Straße, Kirchenstraße, Grillparzerstraße, Orleansstraße (Haidhausen), Dachauer Straße, Ebenauerstraße, Sprunerstraße, Nymphenburger Straße, Ysenburgstraße, Leonrodstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

768. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung –Westend

Am Mittwoch, 10.05.2023, gegen 15:05 Uhr hielt sich ein 54-jähriger Rumäne in einem gut einsehbaren Gebüsch auf. Er onanierte dabei vor einer 31-jährigen Münchnerin und hielt Blickkontakt zu dieser. Die 31-Jährige informierte daraufhin die Polizei, welche den 54-jährigen Tatverdächtigen in Tatortnähe antraf.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchener Polizei.

769. Terminhinweis

Am Wochenende 13.05.2023 und 14.05.2023; Informationsstand auf der Ludwigsstraße – Maxvorstadt mar

Am Samstag, 13.05.2023, von 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr, und am Sonntag, 14.05.2023, von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr, betreibt die Polizeiinspektion 13 (Schwabing) zusammen mit den Kollegen der Fahrradstaffel und der Werbestelle einen Informationsstand auf der Ludwigsstraße (Höhe Schellingstraße/Ludwigskirche). Zu diesem Zeitpunkt findet das sogenannte „ZAMANAND“ Festival auf der Ludwigsstraße und der „Corso Leopold“ auf der Leopoldstraße statt.

Am Stand der Polizei können sich interessierte Gäste unter anderem über den Polizeiberuf und den damit einhergehenden Bewerbungsprozess informieren. Unsere Kollegen der Fahrradstaffel sind ansprechbar zu den Verkehrsthemen sowie zur neuen Ausstattung, welche die Fahrradstreifen im täglichen Dienst mit sich führen.

Die Polizeiinspektion 13 hat das sogenannte „Schanderlmobil“ organisiert, welches insbesondere für Kinder und Jugendliche allerhand interessante Attraktionen bietet. Selbstverständlich geben unsere Kolleginnen und Kollegen auch nützliche Tipps und Informationen zum Thema Schutz vor den gängigen Betrugsmaschen (Schockanruf, Messenger-Betrug).

Wir würden uns über Ihren Besuch an unserem Informationsstand sehr freuen.