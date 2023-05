TUNTENHAUSEN, LKR. ROSENHEIM. In der Nacht zum Dienstag den 09. Mai 2023 kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in Tuntenhausen, Ortsteil Maxlrain. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter unter anderem Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich sowie Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht von Montag, 08. Mai 2023, auf Dienstag, 09. Mai 2023, kam es im Zeitraum von 23:00 Uhr bis 09:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte in 83104 Tuntenhausen, Ortsteil Maxlrain. Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher, vermutlich über ein Fenster, Zutritt in die Gaststätte und entwendeten einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag sowie mehrere Wertgegenstände.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Aibling führten die ersten Ermittlungen durch. Noch am selben Vormittag übernahm das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat 2, unterstützt von der Spurensicherung, der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die weiteren Untersuchungen.

Die Kriminalpolizei Rosenheim richtet sich nun mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung:

Wer hat in der Tatzeit am 08. Mai 2023, 23:00 Uhr bis 09. Mai 2023, 09:00 Uhr, in Tuntenhausen, Ortsteil Maxlrain, verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind im Ortsteil Maxlrain in Tuntenhausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sonst Hinweise geben, die zur Klärung der Tat führen könnten?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder an jede andere Polizeidienststelle.