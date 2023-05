PP SCHWABEN SÜD/WEST. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West veröffentlicht seinen Jahresbericht zur politisch motivierte Kriminalität im Schutzbereich.

Die politisch motivierte Kriminalität umfasst die „klassischen“ Staatsschutzdelikte und sonstige Straftaten, wenn nach Würdigung der Gesamtumstände eine politische Tatmotivation vorliegt.



Der Anteil der politisch motivierten Straftaten betrug 2022 1,11 Prozent (oder 438 Fälle) an der Gesamtkriminalität. Damit gab es einen Rückgang um rund 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Erneut stellt der Bereich der politisch motivierten Kriminalität ­–rechts– den größten Anteil fast der Hälfte aller Straftaten, darunter vielfach solche, die über Soziale Netzwerke begangen wurden.

Einen Rückgang der Fallzahlen bewertet Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner grundsätzlich positiv, jedoch ergänzt sie:

„Wie man eindrücklich an dem kürzlich aufgedeckten Fall eines 24-jährigen Terrorverdächtigen in Kempten sieht, ist eine vernetzte und gut organisierte Zusammenarbeit aller Sicherheitsbehörden unabdingbar, um einerseits Gefahren bereits im Vorfeld abzuwehren und andererseits eine effektive Strafverfolgung zu gewährleisten und Tatverdächtige zur Rechenschaft zu ziehen. Wir werden in allen Phänomenbereichen der politisch motivierten Kriminalität weiterhin wachsam sein und Straftaten konsequent verfolgen!“