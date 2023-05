DEGGENDORF. Seit Mitte Februar diesen Jahres steht ein 39-jähriger Unternehmer, dessen Firma in der Immobilienbranche im Landkreis Deggendorf ansässig ist, im Verdacht, in Zusammenhang mit seiner unternehmerischen Tätigkeit in mehreren Fällen Gelder seiner Kunden veruntreut zu haben. Die Ermittlungen werden zwischenzeitlich in Abstimmung mit der für Wirtschaftsstrafsachen zuständigen Staatsanwaltschaft Landshut vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Landshut geführt.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Verdacht der Untreue – Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln

Nach wir vor gehen Anzeigen von Kunden der Firma des 39-Jährigen und damit potentieller Geschädigter ein. Im Rahmen der komplexen Ermittlungen wertet die Kriminalpolizeiinspektion Landshut umfangreiches Beweismaterial aus. Die Ermittlungen dauern an und werden weiterhin eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen.

Der 39-jährige Beschuldigte befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Auf die im Strafverfahren geltende Unschuldsvermutung weisen wir ausdrücklich hin.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 11.05.2023, 07.55 Uhr