BAYREUTH. Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Universitätsstraße in Bayreuth, bei dem ein Auto mit einer Ampel kollidierte. Der Fahrer starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus.

Der 78-Jährige befuhr am Mittwoch, 16.30 Uhr, die Universitätsstraße Richtung Süden. Auf Höhe der Doktor-Klaus-Dieter-Wolff-Straße überfuhr der Mann einen Bordstein und kollidierte mit einer Ampel. Im Fahrzeug befanden sich außerdem seine 76-jährige Ehefrau sowie ein Hund. Neben mehreren Streifen der Polizei Bayreuth-Stadt kamen 20 Kräfte der Feuerwehr an die Unfallstelle und bargen die beiden Insassen des Ford. Um die medizinische Betreuung des Ehepaares kümmerten sich vor Ort ein Notarzt und die Besatzung zweier Rettungswagen. Der Fahrer musste an der Unfallstelle reanimiert werden und starb kurze Zeit später in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Seine Ehefrau erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Hund fand zwischenzeitlich Obhut in einem Tierheim.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth kam ein Gutachter an die Unfallstelle, um die Beamten bei der Klärung der Unfallursache zu unterstützen. Derzeit gehen diese davon aus, dass eine medizinische Ursache sowohl zu dem Unfall, als auch zum Tod des 78-Jährigen geführt hat. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.