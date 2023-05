LINDAU. Im Landkreis Lindau lebt es sich sicher – das ist auch das Fazit des diesjährigen Sicherheitsgesprächs zwischen Vertretern des Landratsamts Lindau und Vertretern der Polizei.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West verwies jedoch auf einige Bereiche, die im gesamten Präsidiumsbereich und auch im Landkreis Lindau zugenommen haben. An vorderster Stelle stehen dabei Call Center-Betrug und Internetkriminalität. So werden beispielsweise von oftmals sehr jungen Menschen per Mobiltelefon pornografische Inhalte weitergeschickt, deren Verbreitung ein Straftatbestand darstellt. „Die Jugendlichen sind sich oft dessen nicht bewusst, darum ist Aufklärung und Präventionsarbeit hier so wichtig“, erläutert die Polizeipräsidentin. Auch im Bereich der Schockanrufe oder WhatsApp-Betrügereien setzt die Polizei auf Aufklärung. In den vergangenen Jahren lag ein Schwerpunkt der polizeilichen Präventionsarbeit auf dem Bereich der Einbruchsdiebstähle. Hier kann die erfreuliche Bilanz gezogen werden, dass diese Delikte trotz der Aufhebung der pandemiebedingten Beschränkungen im Vergleich zum Jahr 2019 zurückgegangen sind.

Außerdem informierten bei dem Sicherheitsgespräch die Leiter der örtlichen Polizeidienststellen über die aktuelle Situation in ihren jeweiligen Schutzbereichen. So ist die Aufklärungsrate im Landkreis überdurchschnittlich hoch. Erfreulicherweise sind Körperverletzungsdelikte weiter zurückgegangen und dies, obwohl nach der Pandemie wieder alle Feste stattfinden können. Leider werden die Täter aber insgesamt immer jünger und einzelne Täter sind oftmals für mehrere Straftatbestände verantwortlich. Zugenommen haben außerdem Unfälle mit Radfahrern und Fahrradfahrten unter Alkoholeinfluss, warum die Polizei hier die Kontrollen weiter verschärfen wird.

Landrat Elmar Stegmann dankte in dem Gespräch allen Anwesenden stellvertretend für die vielen Polizeibeamten, die im Landkreis im Einsatz sind: „Wir arbeiten auf allen Ebenen intensiv und vertrauensvoll zusammen und dafür danke ich Ihnen herzlich.“ Erstmals begrüßte er im Landratsamt auch die neue Leiterin der Grenzpolizei Daniela Husseneder. (PP Schwaben Süd/West)