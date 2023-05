Freising, 10.05.2023

Am Montag, 08.05.2023 stellten Beamte der Polizeiinspektion Freising einen mit Rauschgift gefüllten Rucksack sicher. Die Kriminalpolizei Erding übernahm die weiteren Ermittlungen.

Am Montagvormittag entdeckten Spaziergänger einen in einem Waldstück in der Nähe des Spielplatzes „Seilerbrückl“ in Freising versteckten Rucksack. Nachdem die hinzugerufenen Beamten der PI Freising Marihuana und Kokain im Rucksack feststellten, übernahm das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erding die weiteren Ermittlungen.

Es befanden sich rund 230 Gramm Marihuana, 20 Gramm Kokain, sowie zwei elektronische Feinwaagen in dem aufgefundenen Gepäckstück.

Noch am selben Abend konnte ein 17-jähriger Freisinger, der offensichtlich nach dem Rucksack suchte, von Rauschgiftfahndern der KPI Erding festgenommen werden. Im Zuge der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden im Zimmer des Jugendlichen weitere Rauschgiftutensilien sowie ein Springmesser sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut wieder entlassen.