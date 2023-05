Schwandorf. Polizeioberkommissar Michael Duschl übernahm zum 1. Mai die Leitung der Polizeiinspektion Schwandorf. Er folgt damit auf den Ersten Polizeihauptkommissar Armin Kott, der bereits mit Ablauf Februar 2023 in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Polizeipräsident Norbert Zink führte am Mittwoch, den 10. Mai 2023, Polizeioberkommissar Michael Duschl in sein Amt als Dienststellenleiter ein. Duschl wird die Dienststelle im Rahmen einer Führungsbewährung für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene für sechs Monate leiten. Polizeipräsident Norbert Zink wünschte dem neuen Leiter eine glückliche Hand bei der Führung der PI Schwandorf.

In diesem Zusammenhang dankte der Oberpfälzer Polizeipräsident Norbert Zink noch Polizeihauptkommissar Franz-Xaver Michl, der die Leitung der Polizeiinspektion Schwandorf interimsmäßig seit März 2023 übernommen hatte.

Polizeioberkommissar Michael Duschl wurde im März 2015 bei der bayerischen Polizei in der 2. Qualifikationsebene eingestellt. Nach nur sechs Monaten begann er das Studium für die 3. Qualifikationsebene in Sulzbach-Rosenberg. Nach dem Studium wurde er für drei Jahre stellv. Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Regensburg Nord und bei der PI Regensburg Süd. Im Rahmen des Aufstiegsverfahrens durchlief Duschl verschiedenste Stationen. Er war bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg im Bereich der Rauschgiftkriminalität eingesetzt, war als Pressesprecher für das Polizeipräsidium Oberpfalz im Einsatz und war zuletzt Dienstgruppenleiter bei der Verkehrspolizeiinspektion Amberg.