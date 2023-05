Falsche Spendensammler - Polizei ermittelt wegen Betrugs und sucht nach Geschädigten der Masche

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag hat ein betrügerischer "Spendensammler" einer Frau auf einem Supermarktparkplatz Geld entlocken können. Der Mann hatte vorgegeben für eine Hilfsorganisation Spenden zu sammeln, die es gar nicht gibt. Die Beamten ermitteln nun wegen Betrugs und suchen nach weiteren Geschädigten der Masche.

Die Frau hatte am Nachmittag bei der Aschaffenburger Polizei Anzeige erstattet, nachdem ein Mann sie zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr im Bereich des großen Supermarktparkplatzes in der Johann-Dahlem-Straße Menschen zu Spenden für eine angebliche Hilfsorganisation für "Behinderte und Taubstumme Kinder" bewegen wollten. Hierbei hielt er einen entsprechenden Zettel in den Händen und forderte Geld. Der mutmaßliche Betrüger blieb hartnäckig und erbeutete so einen Geldbetrag im zweistelligen Bereich.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Circa 175 cm groß

Schwarze Haare

Hatte einen Vollbart

Dunkle Haut

Dunkle Augen

Trug einen weißen Pullover und eine dunkelblaue Jeans

Im Zuge dessen suchen die Ermittler nach möglichen weiteren Geschädigten, die dem Mann oder anderen solcher "Spendensammler" im guten Glauben Geld übergeben haben.

Wer als Geschädigter der falschen Spendensammler in Frage kommt oder sonst Sachdienliches mitteilen kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Tipps gegen Spendenbetrug:

Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig ist: Übergeben Sie Geld nie an unbekannte Personen. Setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und Projekte, die Sie persönlich kennen. Informieren Sie sich im Zweifel in Ruhe und mit Bedacht über die Organisation, die Sie unterstützen möchten.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - weder beim Spenden noch in anderen Situationen. Sie müssen forsches oder gar bedrohliches Verhalten, z.B. durch Spendensammler nicht tolerieren. Informieren Sie bei aggressivem Vorgehen die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen. Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.

Aufmerksame Zeuginnen rufen Polizei - Zwei Autofahrer erheblich alkoholisiert

STADT UND LKR. ASCHAFFENBURG. Gleich zwei Verkehrsteilnehmerinnen handelten goldrichtig, als sie unsichere Autofahrer feststellten. Sie verständigten die Polizei. In beiden Fällen waren die Autofahrer betrunken unterwegs.

Über drei Promille - Glücklicherweise ohne Unfall

Am Dienstagmittag, gegen 12:00 Uhr, erhielt die Aschaffenburger Polizei die Mitteilung über einen unsicher gehenden Mann auf dem Supermarktparkplatz in der Hauptstraße, der sich in ein Auto setzte und davonfuhr. Beim Wegfahren kam der Mann offensichtlich auch auf die Gegenfahrbahn. Eine Passantin, die das Geschehen beobachten konnte, machte sich Sorgen und verständigte die Polizei.

Die Beamten konnten den 57-Jährigen kurze Zeit später im Ortsgebiet feststellen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über drei Promille. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Autoschlüssel wurden sichergestellt, der Führerschein beschlagnahmt.

Glücklicherweise kam bei der Fahrt niemand zu Schaden.

Die Beamten haben ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Fahrer eingeleitet.

Stark alkoholisiert Baustellenschilder angefahren und geflüchtet

Eine weitere Zeugin teilte der Polizei am frühen Mittwochmorgen, gegen 04:30 Uhr, einen schlangenlinienfahrenden Sattelzug mit, der im Stadtteil Leider die B26 ortsauswärts fuhr. Nachdem die Frau die Polizei verständigt hatte, kollidierte der Lkw mit Warnbarken an einer Baustelle und fuhr einfach weiter. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Streife konnte den Berufskraftfahrer schließlich im Industriegebiet in Stockstadt stoppen. Ein Vortest ergab auch bei ihm einen erheblichen Alkoholwert, der über einem Promille lag.

Neben der Blutentnahme, dem beschlagnahmten Führerschein und der Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich der Mann auch wegen Verkehrsunfallflucht strafrechtlich verantworten.

Motorradfahrerin stürzt alleinbeteiligt - 24-Jährige schwer verletzt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntagnachmittag ist eine Motorradfahrschülerin bei einer Übungsfahrt alleinbeteiligt gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau hatte im Rahmen einer Fahrstunde Übungen auf dem Volksfestplatz absolviert. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr die 24-Jährige um 17:15 Uhr mit dem Fahrschulmotorrad der Marke Suzuki unter entsprechender Aufsicht auf den Verkehrsflächen des Festplatzes in der Darmstädter Straße. Beim langsamen Fahren einer Rechtskurve verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Kraftrad, kollidierte mit einem dort geparkten Lkw und stürzte alleinbeteiligt. Hierbei zog sie sich Knochenbrüche zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

An dem Zweirad ist Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro entstanden. Der Schaden am Lkw beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Mit den Ermittlungen zur Unfallursache ist die Polizei Aschaffenburg betraut.

Wechselfallenbetrug an Obstverkaufsstand - Polizei ermittelt

KLINGENBERG, OT TRENNFURT, LKR MILTENBERG. Am Dienstagmittag hat eine mutmaßliche Betrügerin mit einem Wechseltrick Beute an einem Obststand gemacht. Die Polizei Obernburg ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Gegen 12:00 Uhr trat eine unbekannte Frau an den Verkaufshäuschen in der Bahnhofsstraße heran und gab vor, Erdbeeren kaufen zu wollen. Diesen wollte sie mit einem Geldschein in dreistelligem Wert bezahlen. Sie erhielt in der Folge entsprechendes Wechselgeld und verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch über einen angeblich beschädigten Geldschein, offensichtlich um Verwirrung zu stiften.

Durch die Ablenkung gelang es der Täterin Geld im mittleren zweistelligen Bereich zu erbeuten, bevor sie als Beifahrerin in einen älteren Pkw einstieg und in Richtung Schwimmbad flüchtete. Zu dem Fluchtauto liegt keine nähere Beschreibung vor. Es soll allerdings ein ausländisches Kennzeichen angebracht gewesen sein.

Von der Frau liegt folgende Beschreibung vor:

Circa 155 cm große und schlank

Etwa 50 Jahre alt

Sprach nur gebrochen Deutsch

Hatte auffallend lange Haare

Faltiges Gesicht

Der Betrug wurde erst später polizeibekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung, dem Fluchtfahrzeug oder weiteren Tatbeteiligten geben kann, wird dringend gebeten sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Unfallflucht am Bahnhofsparkplatz - Wichtige Unfallzeugin gesucht

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Eine bislang unbekannte Frau hat am Dienstagvormittag einen Unfall auf dem Parkplatz am Bahnhof beobachten können und das der Geschädigten mitgeteilt. Die Dame ist jedoch vor Eintreffen der Polizei wieder verschwunden. Von der Zeugin und auch dem noch unbekannten Unfallverursacher fehlt jede Spur.

Eine 31-Jährige hat am Dienstag ihren grauen VW Golf am Bahnhofsplatz abgestellt. Bei der Rückkehr zu dem Auto wurde sie von einer unbekannten Passantin angesprochen, dass gegen 10:00 Uhr ein Kleintransporter gegen den VW gefahren sei und offensichtlich einen Schaden verursacht habe. Der Transporter sei jedoch einfach weitergefahren.

Die 31-Jährige verständigte daraufhin die Obernburger Polizei, die den Unfall aufnahm. Die wichtige Unfallzeugin war jedoch nicht mehr vor Ort. Eine Erreichbarkeit hatte die Frau bei der VW-Fahrerin auch nicht hinterlassen.

Die Beamten hoffen nun, dass sich die Zeugin des Unfalls bei der Polizeiinspektion meldet. Auch weitere mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizei Obernburg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Bereits am Freitag, wurde ein E-Scooter der Handelsbezeichnung "Apollo Stunt Scooter" in gold-schwarz von einem Grundstück in der Jahnstraße gestohlen. Der Diebstahl muss sich zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr ereignet haben.

SULZBACH, LKR. MILTENBERG. Bereits am Samstag, wurde ein Fahrradsattel von einem Mountainbike der Marke Giant in der Niedernberger Straße gestohlen. Der Diebstahl muss sich zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr ereignet haben. Das Rad blieb angekettet zurück.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.