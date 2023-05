EBELSBACH, LKR. HASSBERGE. In der Nacht von Sonntag auf Montag sollen drei Männer einen Zigarettenautomaten aufgebrochen haben. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten waren rasch zur Stelle und nahmen die drei Tatverdächtigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Männer dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Zigarettenautomat aufgebrochen - Aufmerksamer Zeuge informiert Polizei

Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, in den ersten Stunden des Montags, gegen 02.20 Uhr den Automaten in der Straße An der Lohwiese mit Hebelwerkzeugen aufgebrochen zu haben. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte das Geschehen, handelte besonnen und informierte umgehend die Polizei. Die Haßfurter Polizei nahm die Tatverdächtigen aus dem Raum Bamberg noch am Ort des Geschehens fest. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren tausend Euro.

Festgenommene in Untersuchungshaft

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Haßfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg. In diesem Zuge wird auch ein möglicher Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Taten im Raum Bamberg geprüft. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg wurden die 26, 44 und 47 Jahre alten Männer dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls mit Waffen. Die Männer befinden sich inzwischen in Justizvollzugsanstalten.