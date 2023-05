760. Mehrere versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhaus – Haidhausen

Am Dienstag, 09.05.2023, gegen 12:30 Uhr, verließ eine 34-Jährige mit Wohnsitz in München ihre Wohnung. Als sie circa eine halbe Stunde später zurückkehrte, ließ sich die Wohnungstüre nicht mehr öffnen und sie bemerkte Einbruchsspuren an der Türe. Daraufhin verständigte sie den Notruf der Polizei 110.

Während der Anzeigenaufnahme konnten im Mehrfamilienhaus noch drei weitere angegangene Wohnungstüren entdeckt werden. Vor Ort erfolgten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Kriminalpolizei.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grillparzerstraße, Haidhauser Straße, Haidenauplatz, Gaisbergstraße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

761. 47-Jähriger verstirbt nach Brandfall in Wohnung – Am Hart

-siehe Medieninformation vom 26.04.2023, Nr. 680

Wie bereits berichtet kam es am Dienstag, 25.04.2023, gegen 14:00 Uhr, zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Der 47-jährige Bewohner der Wohnung erlitt schwere Brandverletzungen am ganzen Körper und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Dort erlag er am Montag, 08.05.2023, seinen Brandverletzungen.

762. Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und E-Bike-Fahrerin – Glockenbachviertel

Am Dienstag, 09.05.2023, gegen 08:15 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter männlicher Radfahrer mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Kapuzinerstraße stadtauswärts. Er überholte eine 61-jährige E-Bike-Fahrerin aus München, welche ebenfalls auf dem Radweg in die gleiche Richtung unterwegs war. Dabei kam es zu einer Berührung der beiden Personen, wodurch die 61-Jährige stürzte. Der unbekannte Radfahrer hielt weder an, noch kümmerte er sich um die am Boden liegende verletzte 61-Jährige. Er flüchtete stadtauswärts.

Die 61-jährige E-Bike-Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Klinikum gebracht.

An dem E-Bike der 61-Jährigen entstand ein leichter Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchener Verkehrspolizei geführt.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-33-22, in Verbindung zu setzen.

763. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pedelec-Fahrer – Milbertshofen

Am Dienstag, 09.05.2023, gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Kraftfahrer aus München mit seinem LKW die Moosacher Straße entlang und wollte an der Kreuzung zur Schleißheimer Straße rechts abbiegen. Der 72-jährige Rentner aus München fuhr zeitgleich mit seinem Pedelec die Moosacher Straße entlang und wollte die Schleißheimer Straße gerade überqueren. Der LKW-Fahrer übersah den Pedelec-Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der rechte Vorderreifen des LKW berührte das Vorderrad am Pedelec des Rentners, wodurch dieser stürzte. Der LKW-Fahrer bemerkte den Zusammenstoß nicht umgehend und fuhr noch einige Meter weiter. Aufgrund dessen rollte der LKW-Fahrer mit seinen Hinterreifen über das komplette Pedelec des Rentners. Auch der Rentner wurde vom LKW erfasst, aber nicht überrollt.

Durch den Zusammenstoß wurde der Rentner schwer verletzt.

Am Pedelec des Rentners entstand ein Totalschaden.

Für die Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen der Schleißheimer Straße gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchener Verkehrspolizei geführt.



Hinweise der Polizei:

Achten Sie beim Rechtsabbiegen auf querende Fahrzeuge (Radfahrende, E-Scooter) und zu Fuß Gehende, egal ob sich diese der Querung von hinten oder von vorne nähern.

Biegen Sie entsprechend langsam ab und nutzen Sie den Schulterblick um sicher zu gehen, dass sich niemand im Toten Winkel Ihres Fahrzeuges befindet. Für Fahrzeuge ab 3.5 t ist Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben.

Achten Sie beim Linksabbiegen auf entgegenkommende Fahrzeuge sowie in beide Richtungen querende zu Fuß Gehende und Rad Fahrende.