OBERMAISELSTEIN. Am Dienstagmittag, den 09.05.2023, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw auf dem Riedbergpass. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt.

Gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin den Riedbergpass von Balderschwang kommen in Richtung Obermaiselstein. Zur selben Zeit fuhren ein 57-jähriger Motorradfahrer und seine 59-jährige Sozia von Obermaiselstein kommen in Richtung Balderschwang. Die Pkw-Fahrerin kam während ihrer Fahrt von ihrer Fahrspur ab, kam in den Gegenverkehr und kollidierte dabei mit dem ihr entgegenkommenden Motorradfahrer. Durch die Kollision kamen der Motorradfahrer und seine Sozia zu Sturz. Mittels Rettungswagen und Hubschrauber wurden der Motorradfahrer sowie die Mitfahrerin in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Die Pkw-Fahrerin sowie ihre beiden Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß nur leicht bis gar nicht verletzt. Am Motorrad entstand durch den Zusammenstoß ein Totalschaden. Der Riedbergpass wurde für die Verkehrsunfallaufnahme temporär komplett gesperrt. (PI Oberstdorf)

