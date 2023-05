REGENSBURG. Am 9. Mai 2023 fanden im Innenstadtbereich verschiedene Veranstaltungen statt. Der Einsatz verlief aus polizeilicher Sicht ruhig. Es kam lediglich zu kleineren Störungen.

Die Bayerische Staatsregierung empfing in Regensburg S. E. den Ministerpräsidenten der Tschechischen Republik Herrn Prof. Petr Fiala und den Minister für Kultur der Tschechischen Republik Herrn Martin Baxa. Beide nahmen an einer Ministerratssitzung im Haus der Bayerischen Geschichte teil. Im Anschluss eröffnete Herr Ministerpräsident Markus Söder zusammen mit Herrn Ministerpräsident Fiala im Dom St. Peter mit einer Vielzahl geladener Gäste die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung 2023/24 „Barock! Bayern und Böhmen“, die ab 10. Mai 2023 im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg besucht werden kann.

Die Regensburger Polizeidienststellen übernahmen an diesem Tag unter der Leitung des Polizeipräsidiums Oberpfalz die Schutzmaßnahmen für die Veranstaltungen sowie deren verkehrsrechtliche Betreuung. Hierzu wurden sie durch die Verkehrspolizeiinspektionen sowie die zentralen Ergänzungsdienste der Oberpfalz, durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei und anderer Polizeipräsidien unterstützt. Auch Beamtinnen und Beamte der Reiterstaffel Nürnberg waren vor Ort, um den Einsatz zu begleiten. Zur Unterstützung der polizeilichen Maßnahmen waren zudem ein Polizeihubschrauber und Drohnen eingesetzt.

Insgesamt waren mehr als 300 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte vor Ort, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und die Verkehrsstörungen auf ein Minimum zu begrenzen.

Beim Einsatz kam es zu acht Identitätsfeststellungen, sechs Platzverweisen und zwei Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. Im Innenstadtbereich fanden mehrere Kundgebungen statt. Bei der größten Kundgebung waren mehr als 15 Teilnehmer anwesend.

In der Stadt Regensburg kam es zu kurzfristigen, geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigen, die keine größeren Auswirkungen auf den regulären Verkehr hatten.

Polizeivizepräsident Thomas Schöniger bedankt sich bei den Regensburger Bürgerinnen und Bürgern für die Akzeptanz der kurzfristigen Einschränkungen. Darüber hinaus lobte er auch die professionelle und engagierte Arbeit der eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten.

