0876 – Ladendiebstahl in zweifacher Ausführung

Lechhausen – Am gestrigen Montag (08.05.2023) entwendete eine 39-Jährige Gegenstände in gleich zwei Geschäften in der Neuburger Straße.

Gegen 13.00 Uhr entwendete die 39-Jährige mehrere Gegenstände im Wert von rund 120 Euro aus einem Drogeriemarkt. Außerdem entwendete sie aus einem Supermarkt Waren im Wert von rund 80 Euro. Dabei wurde sie jeweils von einem Mitarbeiter beobachtet, welcher die Polizei verständigte. Eine Polizeistreife stellte anschließend die Personalien der Frau fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 39-Jährige.

0877 – Brand auf einem Müllentsorgungsfahrzeug

Lechhausen – Am gestrigen Montag (08.05.2023) brannte der Inhalt eines Müllentsorgungsfahrzeugen in der Neuburger Straße.

Gegen 14.20 Uhr machten Passanten den Fahrer des Fahrzeuges auf den brennenden Inhalt auf seiner Ladefläche aufmerksam. Daraufhin hielt er das Fahrzeug in einer Haltbucht an und leerte den Inhalt aus, um ein Übergreifen des Feuers auf das Fahrzeug zu verhindern. Hier konnte der Brand durch die Berufsfeuerwehr Augsburg gelöscht werden.

Was ursächlich für den Brand des Inhaltes war, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Beifahrer des Müllentsorgungsfahrzeuges musste zwischenzeitlich, vermutlich aufgrund der Rauchentwicklung, durch den Rettungsdienst versorgt werden. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.

0878 – Einbruch in Reihenhaus

Hochzoll – Im Zeitraum von Montag (17.04.2023) bis Montag (08.05.2023) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Reihenhaus in der Jochbergstraße ein. Die Höhe des Sach- bzw. Beuteschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Kriminalpolizei Augsburg berät zum Thema Einbruchsschutz auch bei Bürgerinnen und Bürgern zuhause. Dies erfolgt kostenlos.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/005261/index.html

https://www.polizei.bayern.de/mam/pp-schwaben-nord/sonstige/210923_ppswn_flyer_bera_augsburg.pdf

0879 – Kellerbrand

Innenstadt – Am gestrigen Montagabend (08.05.2023) brannte der Keller eines Reihenhauses in der Matthias-Claudius-Straße. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Gegen 19.20 Uhr teilte eine Anwohnerin eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller des dortigen Anwesens mit. Die 74-jähige Bewohnerin und der 90-jähriger Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Brand.

Die Brandursache ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 130.000 Euro.

0880 – Einbruch in Werkstatt

Innenstadt – In der Zeit von Montag (20.03.2023), 20.00 Uhr bis Montag (08.05.2023), 08.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Werkstatt in der Riedingerstraße ein. Sie entwendeten diverse Gegenstände.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.