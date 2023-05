LABERWEINTING/HOFKIRCHEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am gestrigen Montag (08.05.2023) kam eine 32-jährige Belgierin unter Vorlage eines gefälschten Ausweises bei einer Bank unberechtigt in den Besitz von Bargeld. Nach Festnahme und Vorführung befindet sie sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 12.30 Uhr erschien die 32-Jährige bei einer Bank in Hofkirchen und bat um Auszahlung eines mittleren 5-stelligen Bargeldbetrages. Zur Legitimation legte sie einen total gefälschten Reisepasses vor und erhielt so den geforderten Bargeldbetrag, ausbezahlt vom Konto der vermeintlichen Kontoinhaberin. Nachdem ein Bankangestellter aber misstrauisch wurde und Überprüfungen vornahm, fiel auf, dass es sich bei der Abholerin nicht um die wirkliche Kontoinhaberin handelte. Die Bank informierte schließlich die Polizeistation Mallersdorf-Pfaffenberg, die 32-Jährige hatte die Bank aber bereits verlassen.

Eine eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief zunächst ergebnislos. Gegen 16.30 Uhr aber konnte die Belgierin erneut in der Bank angetroffen und schließlich vorläufig festgenommen werden. Den Bargeldbetrag hatte sie nicht mehr bei sich.

Die Ermittlungen zum Verdacht des Betruges und der Urkundenfälschung wurden von der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigestelle Straubing in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Im Rahmen der Vorführung am zuständigen Amtsgericht Regensburg wurde der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehle erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Beschuldigte wurde in eine bayerische JVA eingeliefert.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizei Straubing bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Betrugsfall, insbesondere zu einem schwarzen Fahrzeug, vermutlich einem Range Rover mit französischem Kennzeichen, geben können, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 09.05.2023, 14.47 Uhr