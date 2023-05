LANDSHUT. Am Montag, 08.05.2023, gegen 17.00 Uhr, sind zwei junge Männer im Bereich des Orbankais aus bislang noch unbekannten Gründen aneinander geraten. Ein 25-Jähriger musste mit einer Stichverletzung in eine Klinik eingeliefert werden.

Aus bislang noch unbekannten Gründen gerieten gestern im Bereich des Orbainkais (Maxwehr) ein 24-jähriger sowie ein 25-jähriger Mann in Streit in dessen Verlauf der 24-Jährige seinem Gegenüber zunächst einen Kopfstoß versetzt haben soll. Anschließend verletzte er ihn mit einem Messer im Bereich des Oberschenkel. Der Mann musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden – Lebensgefahr besteht nicht.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung und bittet dringend um Zeugenhinweise. Wer gestern, gegen 17.00 Uhr im Bereich des Orbankais/Maxwehr die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männer beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kripo unter Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 09.05.2023, 14.40 Uhr