COBURG. Vergangenen Mittwoch versuchten Unbekannte, sich Zutritt zu einem Reihenhaus zu verschaffen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am Mittwochvormittag, 3. Mai, zwischen 7.30 Uhr und 13.45 Uhr, versuchten Einbrecher gewaltsam in ein Reihenhaus in der Lauterburgstraße einzudringen. Nachdem der Versuch gescheitert war, flüchteten die Täter unerkannt. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 50 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.