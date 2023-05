752. Versuchter Einbruchsdiebstahl in Doppelhaushälfte – Schwabing

Im Zeitraum vom Montag, 08.05.2023, zwischen 11:30 Uhr und 19:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür zu einer Doppelhaushälfte in Schwabing. Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Da die Wohnung bei der intensiven Beutesuche durch die Täter stark verwüstet wurde, steht die Höhe der Tatbeute aktuell noch nicht fest.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grammstraße, Mannlichstraße, Osterwaldstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

753. Aufbruch eines Zigarettenautomaten – Sendling

Am Montag, 08.05.2023, gegen 03:00 Uhr, konnte ein Anwohner eine Person dabei beobachten, wie diese mittels eines Schraubenschlüssels einen Zigarettenautomaten aufbrach. Der Anwohner verständigte sofort die Polizei über den Notruf 110.

Eine eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief erfolgreich. Der Täter konnte in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfungen bestätigte sich ebenfalls ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München I. Entsprechend wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Die Ermittlungen hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

754. Verkehrsunfall nach Kontrollverlust eines LKW-Fahrers; Fahrer wird leicht verletzt – Moosach

Am Montag, 08.05.2023, gegen 06:15 Uhr fuhr ein 39-jähriger Kraftfahrer aus dem Bereich Fürstenfeldbruck mit seinem LKW (mit Anhänger) auf der Dachauer Straße stadtauswärts. An der Einmündung zur Max-Born-Straße wollte er nach links abbiegen. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand verlor er aber aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass der LKW nach rechts umstürzte und auf einem Ampelmasten zu Liegen kam. Ein Großteil der Ladung des LKW’s (Metallschrott) fiel auf den Gehweg. Der Anhänger blieb stehen.

Der Kraftfahrer konnte sich selbst aus dem Fahrerhaus befreien. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus befördert. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.

Der durch den Verkehrsunfall verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

In der Folge kam es im Bereich um die Unfallstelle zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchener Verkehrspolizei geführt.

755. Verkehrsunfall nach Auffahrunfall und Kollision mit Baum; zwei Personen leicht verletzt – Ramersdorf

Am Montag, 08.05.2023, gegen 19:45 Uhr fuhren eine 30-Jährige und eine 40-Jährige, beide aus München, mit ihren Pkw‘s auf dem Innsbrucker Ring stadteinwärts.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 30-Jährige wenige Meter vor der Kreuzung zur Bad-Schachener-Straße auf den Pkw der 40-Jährigen auf und schob diesen bis in den Kreuzungsbereich. Hier drehte sich der Pkw der 40-Jährigen um 90 Grad nach links und kam am Ende des Kreuzungsbereichs bei der Fußgängerfurt zum Stehen. Durch die Drehung kollidierte der Pkw noch mit dem Pkw eines 55-jährigen Verkehrsteilnehmers.

Im Anschluss beschleunigte die 30-Jährige ihren Pkw immer noch weiter und kam dadurch rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte sie mit einem Baum, welcher daraufhin umstürzte. Darüber hinaus pralle sie danach noch mit ihrer linken Pkw-Seite gegen einen weiteren Baum und kam an diesem zum Stehen.

Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden Verkehrsteilnehmerinnen leicht verletzt.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme mussten mehrere Fahrstreifen des Innsbrucker Rings für knapp zwei Stunden gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchener Verkehrspolizei geführt.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

756. Einbruch in Stiftungsgebäude – Neuhausen

Am Montag, 08.05.2023, gegen 07:45 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter einer Stiftung, dass in das Büro der Stiftung eingebrochen worden war. Er verständigte daraufhin den Notruf der Polizei 110.

Vor Ort konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass ein bislang unbekannter Täter über eine Terrassentüre in das Büro des Stiftungsgebäudes eindrang. Dort wurden mehrere Geldkassetten und ein Tresor gewaltsam geöffnet und das Bargeld entwendet. Der unbekannte Täter erbeutete Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung.

Neben der Aufnahme durch den Kriminaldauerdienst der Münchner Kriminalpolizei erfolgte vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ernst-Henle-Straße, Enzianweg, Lazarettstraße, Lothstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

757. Versuchter Raub – Sendlinger Tor

Am Montag, 08.05.2023, gegen 19:30 Uhr, befand sich ein 14-Jähriger mit Wohnsitz in München zusammen mit einem Freund, einem 15-Jährigen mit Wohnsitz in München, am U-Bahnsteig des U-Bahnhofs „Sendlinger Tor“. Drei bislang unbekannte Täter kamen auf die beiden zu und verwickelten sie zunächst in ein belangloses Gespräch. Im weiteren Verlauf wurde der 14-Jährige zu Boden gestoßen und nach Wertgegenständen abgesucht.

Als unbeteiligte Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden, ließen die unbekannten Täter von dem 14-Jährigen ab und entfernten sich. Der 14-Jährige erstattete später am Abend zusammen mit seinen Eltern Anzeige auf einer Polizeiinspektion.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 14 Jahre alt ca. 1,55 m groß, schlank, schwarze glatte Haare, südländischer Typ, dunkle Bekleidung

Täter 2:

Männlich, ca. 16 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, bekleidet mit weißem Trainingsanzug

Täter 3:

Männlich, ca. 16 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, schlank, südländischer Typ, blau-türkisfarbenes Kopftuch

Zeugenaufruf:



Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofs „Sendlinger Tor und Umgebung Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

758. Raubdelikt in Einkaufszentrum – Am Hart

Am Montag, 08.05.2023, gegen 19:45 Uhr, befand sich ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Einkaufszentrum Am Hart. Er wurde von vier Jugendlichen angesprochen und unter Androhung von Gewalt aufgefordert sich in das Sperrengeschoss der dortigen U-Bahnhaltestelle zu begeben.

Dort griffen ihm zwei der bislang unbekannten Täter in seine Taschen und entwendeten mehrere elektronische Geräte. Im Anschluss entfernten sich zwei der unbekannten Täter in Richtung U-Bahn und zwei gingen zurück in Richtung des Einkaufszentrums.

Später am Abend erstattete der 16-Jährige im Beisein eines Erziehungsberechtigten Anzeige wegen des Raubdeliktes auf einer Polizeiinspektion.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zwei der Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 16 – 19 Jahre alt, heller Teint, blond-braune Haare, bekleidet mit hellgrauem Hoodie mit auffälligem schwarzem Muster im Brustbereich

Täter 2:

Männlich, ca. 16-19 Jahre alt, südländisch-orientalisches Erscheinungsbild, Kinnbart, bekleidet mit einem Cap der Marke „Gucci“, trug eine Bauchtasche vor der Brust

Zeugenaufruf:



Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Mira-Einkaufszentrums (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

759. Terminhinweis

Kampagne „Coffee with a Cop“ (Kaffee mit einem Polizisten)

Kommunikation und Austausch stehen bei dieser Kampagne im Mittelpunkt beim Kontakt zwischen Bürger und Polizei.

Am Donnerstag, 11.05.2023, ab 10:00 Uhr am Wochenmarkt an der Münchner Freiheit

findet die Auftaktveranstaltung zur bayernweiten Kampagne „Coffee with a Cop“ (Kaffee mit einem Polizisten) statt. Jeder ist im Rahmen dieser neuen Kontaktmöglichkeit herzlich eingeladen, bei entspannter Atmosphäre mit der Polizei ins Gespräch zu kommen und dabei Kaffee, Kakao, oder einen Tee zu genießen. Hierbei besteht die Möglichkeit, sich mit der örtlich zuständigen Polizei über aktuelle Anlässe, oder allgemeine Themen auszutauschen und Fragen zu stellen.

Als besondere Ansprechpartner haben sich ab 12:00 Uhr der Inspekteur der bayerischen Polizei, Herr Norbert Radmacher und der Vizepräsident der Münchner Polizei, Herr Michael Dibowski angekündigt.

Bayernweit sind über 20 ähnliche Aktionen für das Jahr 2023 geplant.

Alle Medienvertreter sind hierzu eingeladen.