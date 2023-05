NÜRNBERG. (563) Am Dienstagvormittag (09.05.2023) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Schweinauer Hauptstraße. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes festgenommen werden.



Gegen 10:30 Uhr gingen beim Notruf der Polizei mehrere Mitteilungen über einen handfesten Streit im Bereich eines Wohnhauses in der Schweinauer Hauptstraße ein. In dem Zusammenhang sollen eine Person mit einem Messer gesichtet und Glasflaschen aus einem Fenster geworfen worden sein.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West trafen vor Ort einen 21-jährigen Mann an, der eine augenscheinliche Stichverletzung an seinem Bein aufwies. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass sich ein namentlich bekannter Tatverdächtiger – ein 28-jähriger Mann – nach der Tat in eine Wohnung in dem Wohnhaus zurückgezogen haben soll. Bei der Überprüfung der Wohnung durch Spezialeinsatzkräfte konnte der 28-Jährige jedoch zunächst nicht angetroffen werden. Er wurde kurze Zeit später im Wohnanwesen lokalisiert und vorläufig festgenommen.

Bei der Untersuchung des 21-Jährigen stellte der Rettungsdienst eine lediglich leichtere Verletzung fest. Eine Behandlung im Krankenhaus lehnte der Mann ab. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar und nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Bei dem Einsatz waren neben Kräften der Polizeiinspektion Nürnberg-West, der Verkehrspolizei Nürnberg, des USK Mittelfranken auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos vor Ort. Die Schweinauer Hauptstraße musste für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen für den Verkehr gesperrt werden.



Erstellt durch: Marc Siegl