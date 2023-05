Der 60-jährige Polizeihauptkommissar Horst Taubald begann seine Ausbildung im damaligen mittleren Dienst und schloss diese drei Jahre später erfolgreich ab. Den Beginn seiner Dienstzeit verbrachte der gebürtige Oberfranke anschließend in Nürnberg, bevor er 1989 das Studium für den gehobenen Dienst in Fürstenfeldbruck begann. Nach dessen Abschluss verblieb Taubald noch einige Jahre in Mittelfranken, bevor er 1998 nach Oberfranken versetzt wurde. Hier sammelte er bei den Dienststellen in Münchberg, Hof und Naila viel Einsatzerfahrung, bevor er im Jahr 2020 die Leitung der Polizeistation Rehau übernahm.