SINZING. LKR. REGENSBURG. Am Montagabend, den 27. März 2023, kam es in einem Wohnhaus zu einem gewaltsamen Angriff auf einen Senior, der hierbei schwer verletzt wurde. In der darauffolgenden Nacht wurde bei einem Einbruch in sein Haus ein Tresor entwendet. Die Kriminalpolizei Regensburg konnte nun einen dritten Tatverdächtigen festnehmen. Es erging Haftbefehl.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt mit einer eigens gegründeten Ermittlungsgruppe in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg in diesem Zusammenhang.

Wie bereits berichtet, befinden sich bereits seit Ende März zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ihnen wird versuchter Mord und Wohnungseinbruchdiebstahl vorgeworfen. Am Freitag, 5. Mai 2023, folgte nun die Festnahme eines dritten Tatverdächtigen. Dem 20-Jährigen aus dem Landkreis Regensburg wird zur Last gelegt, an dem Einbruch beteiligt gewesen zu sein. In diesem Zusammenhang wurde seine Wohnung durchsucht. Die Polizei stellte mehrere Gegenstände sicher, die als Beweismittel in Frage kommen. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts auf Wohnungseinbruchdiebstahl, welcher gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg sind noch nicht abgeschlossen.