HOCHSTADT A. MAIN, LKR. LICHTENFELS. In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Diebe in das Sportheim in Reuth ein. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt.

Von Sonntagmittag, 11 Uhr, bis Montagabend, 18 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt in das Sportheim der Spielvereinigung Obersdorf. Nachdem sie die Eingangstür gewaltsam überwunden hatten, stahlen sie mehrere Schachteln Zigaretten und aus dem Tresor einen vierstelligen Geldbetrag. Dabei hinterließen sie dem Sportverein einen Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Ermittler der Kripo Coburg bitten um Hinweise. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sportgeländes gesehen? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-331.