OBERMAISELSTEIN. Am Montagmorgen, 08.05.2023, gegen 11:45 Uhr verunglückte ein 55-jähriger Motorradfahrer tödlich am Riedbergpass.

Der 55-jährige Motorradfahrer befuhr den Riedbergpass von Obermaiselstein kommend in Richtung Balderschwang. Er war in einer Motorradreisegruppe unterwegs. Alle Motorräder befuhren den Pass mit ausreichend Abstand zueinander. Zunächst geriet der verunfallte Kradfahrer in einer Kurve zweimal ins Bankett, bis er in der nächsten Kurve komplett die Kontrolle über sein Kraftrad verlor, sodass er nach links von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitplanke stieß und dort bewusstlos liegen blieb. Trotz direkten Reanimationsversuchen durch Ersthelfer und Rettungsdienst verstarb der Mann noch am Unfallort. Am Einsatz waren neben der Streife der Polizeiinspektion Oberstdorf, einer Polizeistreife der Polizei Sonthofen, auch Rettungskräfte vom Rettungsdienst Oberallgäu, der Straßenmeisterei Sonthofen und des Rettungshubschraubers beteiligt. Der Riedbergpass wurde für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. (PI Oberstdorf)

