0869 - Unfall auf A8 durch zu dichtes Auffahren

Autobahn A8 / Dasing / Fahrtrichtung München - Gestern (07.05.2023) kam es gegen 21.00 Uhr auf der A8 zu einem Verkehrsunfall. Ursächlich war dabei das verkehrswidrige Verhalten einer 31-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

Ein 58-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der A8, als er offenbar von einem herannahende 31-Jährig durch dichtes Auffahren und Lichthupt bedrängt wurde. Daraufhin wollte der 58-Jährige den Fahrstreifen wechseln. Auf Grund der Verkehrssituation musste er den Fahrstreifenwechsel jedoch abbrechen. Die 31-Jährige hatte jedoch bereits zum Überholen angesetzt und musste nun ihrerseits ausweichen. Dabei geriet sie mit dem Auto gegen eine Betonmittelwand. Durch herumfliegende Gegenstände wurde das Fahrzeug einer dahinterfahrenden 29-Jährigen beschädigt.

Der Sachschaden bewegt sich im dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun gegen die 31-Jährige wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 0821/323-1910 bei der Autobahnpolizeistation Gersthofen zu melden.

0870 - Schwerpunktkontrollen zur Überwachung des internationalen gewerblichen Personenverkehrs

Autobahn A8 / Gersthofen - Gestern (07.05.2023) führte die Autobahnpolizeistation Gersthofen an der Autobahn A8 Schwerpunktkontrollen im Bereich des internationalen gewerblichen Personenverkehrs durch.

An der Kontrollaktion beteiligten sich neben der Autobahnpolizei Gersthofen Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern. Auch Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland waren beteiligt. Zusätzlich waren auch Zollbeamte und Gutachter im Einsatz.

Insgesamt führten die Beamten bei über 30 Verkehrskontrollen bei Bussen, Transportern und Lastkraftwagen durch. Bei 18 Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte - teilweise mehrere - Verkehrsverstöße fest.

Insgesamt wurden im Zuge der Aktion 37 Verstöße geahndet, da die Beamtinnen und Beamten teilweise mehrere Verstöße bei Fahrer – bzw. Fahrzeugkontrollen feststellten.

0871 - Geschwindigkeitsverstoß auf der Autobahn A8

Autobahn A8 / Gersthofen - Am Donnerstag (04.05.2023) überwachte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg gegen 11.00 Uhr den Verkehr mit einem zivilen Videoauto.

Hierbei fiel den Beamten ein 23-Jähriger in seinem Auto auf. Er fuhr mit 195 km/h auf der Autobahn und überschritt damit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 75 km/h.

Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren gegen den 23-Jährigen ein. In erwartet ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro, 3 Monate Fahrverbote und zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister.

0872 - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Lagerlechfeld / Schwabmünchen - Gestern (07.05.2023) wurde die Polizei gegen 17.00 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Landsberger Straße gerufen. Bei dem Einsatz wurden die Beamten angegangen.

Die Sanitäter waren zuvor zu einem medizinischen Notfall eines 21-Jährigen gerufen worden. Dieser wurde jedoch gegenüber den Rettungskräften immer aggressiver, schlug die Glasscheibe einer Zimmertüre ein und ergriff sogar ein Brotmesser. Daraufhin mussten sich die Sanitäter in den Krankenwagen zurückziehen und riefen die Polizei. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Mann letztendlich unter Kontrolle bringen. Das Messer war ihm zwischenzeitlich bereits von Anwohnern abgenommen worden. Der Mann hatte sich bei dem Schlag gegen die Glasscheibe Verletzungen hinzugezogen und musste deshalb im Krankenhaus behandelt werden. Dort griff er unvermittelt die Polizeibeamten an und versuchte sie zu kratzen und zu treten. Beim späteren Transport in den Polizeiarrest spuckte er auf die eingesetzten Polizeibeamten sowie in das Dienstfahrzeug.

Die Beamten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

0873 - Traktor kippt um und verletzt vier Personen

Zusmarshausen - Gestern (07.05.2023) kam es gegen 18.00 Uhr im Bereich des Steinebergringes zu einem Verkehrsunfall. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt.

Ein 42-Jähriger wollte seinen 64 Jahre alten Eicher-Traktors einen Hang hinauffahren. Neben dem 42-Jährigen Fahrer saßen auf den beiden Seitensitzen des Traktors drei Kinder im Alter zwischen 4 und 7 Jahren im Kindersitz, sowie eine 36-Jährige Frau. Auf der Ackerschiene standen weitere vier Personen im Alter zwischen 25 und 53 Jahren. Vermutlich verloren die Vorderräder des Traktors durch die Hecklastigkeit den Bodenkontakt, wodurch der Fahrer die Kontrolle verlor und das Fahrzeug am Hang umkippte und eine etwa 3 Meter hohe Böschung hinunterstürzte. Vier Personen, darunter das 7-jährige Kind wurden leicht verletzt.

0874 - Verkehrsunfallflucht in Donauwörth

Donauwörth - Gestern (07.05.2023) parkte ein 27-Jähriger gegen 17.30 Uhr seinen schwarzen SUV mit Augsburger Kennzeichen auf einem Parkplatz am Ende des Bärenberges.

Als der Mann gegen 18.30 Uhr zurückkehrte stellte er eine Beschädigung an der Beifahrertüre seines Autos fest. Diese Beschädigungen wurden offensichtlich durch ein anderes Auto verursacht. Der bislang unbekannte Verursacher hatte sich offensichtlich vom Unfallort entfernt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 € geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0906/70667-0 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen.