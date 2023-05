BREITENGÜßBACH, LKR. BAMBERG. Am Samstag führte die Polizeiinspektion Bamberg-Land auf dem Radweg von Breitengüßbach nach Rattelsdorf eine Präventionsveranstaltung für Fahrradfahrende durch. Ziel war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Am Samstag, von 11 Uhr bis 16 Uhr, nahm die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter dem Motto „Mit dem Fahrrad sicher durch den Landkreis“ die Fahrräder und Schutzausstattungen von bereitwillig vorbeifahrenden Rad- und Pedelecfahrenden unter die Lupe. Die Betreuung der Veranstaltung erfolgte durch fünf Beamte.

Der Großteil der Fahrräder und Pedelecs waren in gutem Zustand. Wenn etwas fehlte, handelte es sich zumeist um Rück- oder Seitenstrahler.

Ein großer Anteil der Zweiradfahrenden trug allerdings keinen Fahrradhelm oder reflektierende Kleidung. Dies galt vor allem für die ältere Generation. Obwohl Helm und Schutzkleidung für Radelnde keine Pflicht ist, konnten die Beamten in Gesprächen und anhand von Vorführmaterial anschaulich den Sicherheitsvorteil einer Schutzkleidung näher bringen. Die Mehrheit der angesprochenen Personen kündigte an, sich um eine angemessene Fahrradbekleidung kümmern zu wollen.

In den Augen von Einsatzleiter Polizeihauptkommissar Marco Krieglsteiner verlief die Präventionsveranstaltung erfolgreich: „Es gab viele angenehme Gespräche mit den Radfahrenden und keiner musste dabei Angst haben, dass er wegen eines fehlenden Rückstrahlers ein Bußgeld zu bezahlen hat. Denn Ziel der Veranstaltung war es, die Fahrradfahrenden für mehr Verkehrssicherheit zu sensibilisieren und zum Tragen der Schutzbekleidung anzuhalten. Die Rückmeldungen waren sehr positiv, weshalb die Veranstaltung im Landkreis an anderer Stelle wiederholt wird. Wir bedanken uns für die netten Gespräche bei allen, die an der Aktion teilgenommen haben.“