Zolling, Lkrs. Freising, 08.05.2023

Vergangene Nacht brachen unbekannte Tatverdächtige in eine Kfz-Werkstatt in Zolling ein. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In der Nacht von Sonntag (07.05.23) auf Montag (08.05.23), gegen 03.00 Uhr drangen unbekannte Tatverdächtige über ein Bürofenster in eine Kfz-Werkstatt in Zolling, Weinmoos ein. Sie entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe aus der Kasse im Empfangsbereich. Einen Tresor verbrachten die Täter zunächst über das eingeschlagene Fenster ins Freie, ließen diesen jedoch ungeöffnet dort zurück.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich durch Einsatzkräfte der PI Freising, sowie eines Hubschraubers verlief ergebnislos.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Die Kriminalpolizei Erding bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich unter Telefonnummer 08122/968-0 zu melden.