WÜRZBURG. Am vergangenen Donnerstag haben drei Diebe in der Innenstadt mehrere geparkte Fahrzeuge aufgebrochen und verschiedene Wertgegenstände entwendet. Bei der Fahndung nach den Tätern konnten durch die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Männer im Laufe des Freitags dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle.

Wertgegenstände aus mehreren Fahrzeugen entwendet

In der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr brachen mehrere Unbekannte mehrere Pkw in der Innenstadt auf. Die zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Diebe schlugen die Scheibe eines Seat und eines VW im Inneren Graben ein und entwendeten daraus Wertgegenstände, darunter einen Rucksack samt Inhalt. Zudem schlugen die Unbekannten die Scheibe eines VW in der Kapuzinerstraße sowie eines VW in der Straße „Kartause“ ein. Aus den Fahrzeugen wurden jeweils Handtaschen und weitere Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld entwendet. Die Ermittlungen hat noch vor Ort durch die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Aufmerksame Zeugen beobachten Aufbruch an einem Ford

Nachdem zwei Zeugen die Diebe bei einem Einbruch in einen Ford in der Bahnhofstraße auf frischer Tat beobachten konnten, handelten sie goldrichtig und verständigten die Polizei. Die Täter flüchteten unterdessen. Die beiden Passanten konnten die gesuchten Diebe jedoch sehr gut beschreiben. Mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt und der Kriminalpolizei Würzburg fahndeten in der Folge im Stadtgebiet intensiv nach den Unbekannten.

Festnahme dreier Tatverdächtiger am Abend

Gegen 21:00 Uhr konnte eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Kaiserplatz drei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren festnehmen, die im Verdacht stehen, für die Diebstähle verantwortlich zu sein. Bei der Durchsuchung der Personen konnte Diebesgut aus den Fahrzeugen aufgefunden werden. Weiterhin konnten die Beamten Gegenstände auffinden und sicherstellen, die vermutlich aus Ladendiebstählen stammen. Einer der Tatverdächtigen führte auch ein Pfefferspray sowie Werkzeuge mit sich, um Diebstahlsicherungen an Verkaufswaren zu entfernen. Ermittlungen hierzu werden von der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt geführt. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein weiterer Einbruch in einen Lkw in der Theaterstraße bekannt. Auch hier richtet dich der dringende Tatverdacht gegen die drei festgenommenen Männer.

Der Beuteschaden aus den Pkw-Aufbrüchen und dem Ladendiebstahl beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf mehrere tausend Euro. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen wird sich voraussichtlich ebenfalls auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

Vorführung am Freitag

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die drei Männer am Freitag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und erließ Untersuchungshaftbefehle gegen die Tatverdächtigen.