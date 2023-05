Nittenau. Polizeihauptkommissar Bernhard Voith übernahm zum 1. Mai die Leitung der Polizeistation Nittenau.

Er folgt damit auf Polizeihauptkommissar Christian Allgeier, der im Rahmen eines Personalauswahl- und -entwicklungsverfahrens vorrübergehend zu einer anderen Dienststelle abgeordnet ist.

Polizeivizepräsident Thomas Schöniger führte am Montag, den 8. Mai 2023, Polizeihauptkommissar Bernhard Voith in sein Amt als Stationsleiter ein. Er wird die Dienststelle im Rahmen eines Verfahrens für Personalauswahl- und -entwicklung für sechs Monate leiten. Polizeivizepräsident Thomas Schöniger wünschte dem neuen Leiter stets eine glückliche Hand bei der Führung der Polizeistation Nittenau.

Polizeihauptkommissar Bernhard Voith wurde im März 2003 bei der bayerischen Polizei in der 2. Qualifikationsebene eingestellt. Anschließend verrichtete er von 2005 - 2006 bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg seinen Dienst, bis er in das Polizeipräsidium München versetzt wurde. 2010 kündigte Voith in der 2. Qualifikationsebene, um als so genannter Umsteiger direkt mit dem Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in die 3. Qualifikationsebene einzusteigen. Ab August 2013 war er bei der PI Regensburg Süd im Wach - und Streifendienst eingesetzt. Nach einer kurzen Station 2015 bei der PI Nittendorf ging es für Voith in das Sachgebiet E 3 - Kriminalitätsbekämpfung des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Dort war er bis November 2022 eingesetzt. Im vergangenen halben Jahr folgte dann eine sechs monatige Station beim Sachgebiet E2 - Ordnungs- und Schutzaufgaben des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Seit 01.05.2023 ist der Polizeihauptkommissar nun Leiter der Polizeistation Nittenau.