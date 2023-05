Erding, 08.05.2023

Am Samstag, den 06.05.2023 wurde ein junger Mann in Erding von drei unbekannten Tatverdächtigen überfallen. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02.20 Uhr wurde ein 21-jähriger Erdinger auf dem Nachhauseweg in einer Hofeinfahrt am südlichen Ende der Melkstattstraße von drei etwa gleichaltrigen, männlichen Tatverdächtigen mit Gewalt zu Boden gebracht und dadurch leicht verletzt. In der Folge entwendeten sie ihm den Geldbeutel mit Bargeld und seine Armbanduhr. Einer der Männer war mit einem Messer bewaffnet.

Nach dem Überfall flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Innenstadt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos.

Die Kriminalpolizei Erding bittet um sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern unter der Telefonnummer 08122/968-0