NÜRNBERG. (559) Unbekannte beschmierten in der Nacht von Freitag (05.05.2023) auf Samstag (06.05.2023) unter anderem mehrere Fahrzeuge sowie Garagentore im Nürnberger Stadtteil Weigelshof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



In der Zeit zwischen 20:00 Uhr am Freitag und 08:00 Uhr am Samstag sprühten bislang unbekannte Täter im Bereich der Schleiermacherstraße, Scharnhorststraße und Bismarckstraße Schriftzüge auf mehrere Autos, Garagentore, eine Hausfassade und andere Oberflächen.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911/91950 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler