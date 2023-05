LAUF A.D.PEGNITZ / DRESDEN. (558) In der Nacht von Sonntag (07.05.2023) auf Montag (08.05.2023) stellte die Polizei auf der Autobahn bei Dresden ein entwendetes Wohnmobil sicher. Ein 31-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.



Gegen 01:00 Uhr kontrollierten Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe der Bundes- und Landespolizei Sachsen ein Wohnmobil auf der BAB A4 in der Nähe von Dresden. Hierbei stellten die Polizisten technische Manipulationen am Zündschloss des Fahrzeuges fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug in der Flurstraße in Lauf a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger-Land) entwendet worden war.

Die Einsatzkräfte stellten das Wohnmobil des Herstellers Knaus im Wert von etwa 34.000 Euro sicher und nahmen den 31-jährigen Fahrer vorläufig fest. Er muss sich nun aufgrund des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler